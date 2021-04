Las personas más vulnerables frente al nuevo coronavirus son las que terminan pagando las consecuencias por la irresponsabilidad de algunas personas. Un joven de 24 años que fue intervenido en una fiesta COVID-19 en Cusco, contagió a sus padres, quienes presentaron un cuadro crítico por la enfermedad, lamentablemente su progenitor murió y su madre se encuentra en estado de gravedad.

Esta historia fue compartida por el fiscal de Prevención del Delitos de Cusco, Eduardo Poblete, quien cuenta que los hechos ocurrieron hace aproximadamente hace dos semanas cuando se encontraba realizando operativos en discotecas y bares clandestinos que burlaban todas las medidas de bioseguridad contra el COVID-19.

En uno de estos establecimientos intervenidos, el fiscal comentó que un joven que no mostraba arrepentimiento por haber asistido a estas fiestas y reuniones prohibidas, se puso malcriado y acusó a las autoridades de ‘conspiracionistas’, haciendo alusión a que el virus no existía.

“Realmente cuando escucho semejante cosa me llena de impotencia y decepción (...) Ayer (a 18 días del incidente) me llamó la hermana de éste joven (no sé como consiguió mi teléfono) y me dijo de manera muy airada y malcriada, que su papá había fallecido por COVID, su mamá estaba delicada y su hermano estaba muy delicado y necesitaba cama UCI, y que era “injusto” que por haberle impuesto una papeleta en ese local de fiestas no tenga derecho a la atención médica él y ninguno de sus familiares, (lo cual no es cierto)”, escribió el fiscal en sus redes sociales.

El colegiado culminó su reflexión indicando que varias personas siempre tratan de buscar a un culpable por las irresponsabilidades que cometen. “Decidí compartir lo acontecido como una reflexión para que tomemos conciencia de la delicada situación que estamos atravesando y no seamos irresponsables”, finalizó.

Recientemente el Comando COVID-19 de Cusco ha revelado que hasta 26 personas fallecen diariamente por coronavirus en la región, cifra bastante preocupante en lo que va del año, demostrando que la segunda ola está siendo bastante agresiva al sur del Perú y podrían tener relación con las nuevas variantes de esta enfermedad.

Como se recuerda, Cusco se encuentra en el nivel muy alto de alerta sanitaria por el COVID-19, tendrá que cumplir un horario de toque de queda que rige desde las 21:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, a excepción de la provincia de Cusco (nivel extremo) la cual deberá permanecer en aislamiento social (cuarentena) los domingos.

