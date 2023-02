Las manifestaciones que se vienen dando en el Perú han afectado de manera negativa al turismo nacional y Cusco es un claro ejemplo de las millonarias pérdidas. En esta región, las pérdidas han afectado a miles de familias que viven del día a día que genera el turismo, según contó John Gonzáles, director de la Cámara de Comercio de Cusco.

“Las pérdidas que tenemos al día bordean los 2.5 millones de soles diarios, eso en la cadena del sector turismo. Hasta la fecha estos 22 días se han perdido aproximadamente más de 50 millones de soles en lo que es la cadena del turismo ante el cierre de Machu Picchu, aparte de que ya la afectación no solo es por estos 22 días, sino que ese malestar se va a proyectar hasta el primer trimestre de este año. Las cancelaciones que se han dado en diciembre ascienden hasta un 80% con las afectaciones. Del mes de enero en adelante las cancelaciones están entre 90 y en algunos casos hasta el 95%. ”, explicó en su entrevista en Canal N.

Según contó Gonzáles, el porcentaje de desempleo se ha incrementado en la ciudad imperial, ya que alrededor del 70% de familias viven del día a día del turismo.

De la misma manera, los paros nacionales, manifestaciones en la ciudad y obstrucción de carreteras ha desencadenado que decenas de agencias de viajes, guías turísticas y más, se vean afectadas imposibilitadas de funcionar.

Este declive se aproxima en una suma de un total de 2.5 millones de soles diarios en pérdidas. Situación que ha dejado sin el sustento económico a alrededor de 7.000 familias.

Cusco estaría mal visto como lugar turístico

Asimismo, John Gonzáles aseguró que esta situación ha perjudicado a Cusco al punto de que se ha convertido en un destino mal visto para las personas, por lo que la disminución de visitas podría mantenerse en los próximos meses.

“Ya no solo el problema es porque el turista no viene, sino por la mala imagen que se ha creado de Cusco como destino turístico. Hay recomendaciones de países vecinos y de los que más visitan Perú en América, que es Estados Unidos que han recomendado sus ciudadanos no visitar Perú por el grado de inseguridad y por el grado de incertidumbre que se va a tener para poder llegar y visitar el destino que ellos han programado sus viajes”, agregó.

