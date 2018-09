Danyk Mariela Farfán Retto , la mujer de 38 acusada de haber abusado de sus dos menores hijas y que fue capturada el pasado 13 de setiembre, jura que es inocente y que jamás le hizo nada a las niñas.

El programa periodístico 'Punto Final’, difundió parte de las declaraciones que realizó Danyk Farfán Retto a la policía. En ellas, la madre de dos señaló que fue ella quien grabó a sus hijas, pero que jamás les hizo nada.

“Yo voy a probar mi inocencia. Nada más. No son ciertas las acusaciones. La prensa puede decir muchas cosas”, dijo la mujer de 38 años. En otra parte de las declaraciones de Danyk Farfán Retto, afirma contundentemente que fue ella quien grabó los videos.

Por otro lado, la madre de las dos menores dijo que hace 4 años no tiene pareja, desmintiendo que haya tenido un cómplice. Danyk Farfán Retto indicó que, fue a su expareja, a quien envió por error los videos de sus hijas.

"Se las mandé equivocadamente al señor, porque yo no tengo agregado al señor. No me pertenece a mí el teléfono que se perdió. No me pertenece a mí”, indicó Danyk Farfán Retto.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dispuso ampliar a 72 horas el pedido de detención preliminar. El próximo 19 de septiembre se realizará la audiencia de Danyk Farfán Retto para que el juez confirme el pedido de prisión preventiva por 9 meses.