Esta mañana, la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu y viceversa, amaneció tomada por piquetes de pobladores, que con machete en mano aseguraron que impedirán el tránsito de cualquier viajero, o cualquier persona ajena a las comunidades circundantes de Machu Picchu. Ellos decidieron cerrar esta única vía de acceso tras conocerse un posible caso de COVID-19 en el distrito de Machu Picchu Pueblo y con esta medida buscan evitar el ingreso de posibles portadores de este mal.

Cusco. Pobladores aseguran que nadie entra ni sale de Machu Picchu. (Facebook)

William Chirinos, presidente de la comunidad de Qorihuayrachina, fue enfático en señalar que sus comuneros están bien organizados y que a partir de la fecha, quienes entraban y salían de Machu Picchu, no lo podrán hacer más, ya que pueden diseminar el coronavirus entre sus habitantes.

“Desde hoy está totalmente prohibido el acceso de personas que no sean de la zona. No queremos que ingrese gente de Ollantaytambo a Machu Picchu ni al revés, aquí vamos a estar resguardando la integridad de los pobladores”, manifestó muy enfático Chirinos.

En un vídeo subido a las redes sociales se ve cómo estos pobladores se colocan a lo largo de un tramo de la vía férrea, y premunidos de machetes conminan a las personas a no intentar pasar por la zona.

“Hacemos un llamado a la Policía de Machu Picchu Pueblo para pedirles su apoyo, nos estamos organizando e implementando y avisamos a la población que no les gusta acatar las leyes, que ya no se puede pasar a Machu Picchu, no se atrevan a venir, aquí vamos a estar las 24 horas del día”, dijo otro comunero.

Mientras tanto desde la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Pueblo, se emitió un comunicado suspendiendo todo servicio de traslado humanitario, que se venía dando hasta la fecha para casos excepcionales que debían ser trasladados hacia Cusco o procedentes de Ollantaytambo.

VIDEO RECOMENDADO

Joven modelo denuncia la filtración de sus videos íntimos en redes sociales 05/06/2020