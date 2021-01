A raíz del fallecimiento de siete personas con coronavirus en el hospital Hermilio Valdizán, en la región Huánuco, la Defensoría del Pueblo mediante, su oficina en esa parte del país, solicitó al nosocomio informar sobre las causas de los decesos ocurridos el pasado 20 de enero en ese establecimiento y que esclarezca si eso se produjo por falta de oxígeno medicinal.

Esto fue informado por la Defensoría del Pueblo mediante, sus redes sociales, donde indica que el hospital señala que ha iniciado una investigación sobre la presunta afectación al derecho a la salud de los pacientes hospitalizados en el área COVID-19.

#Huánuco Exigimos se informe las causas del deceso de siete pacientes con #COVID_19. El Hospital Regional Hermilio Valdizán debe indicar las gestiones que ha realizado para garantizar el abastecimiento de #oxígeno. 👉🏾 https://t.co/YSdGzyFXcF #DerechoALaSalud pic.twitter.com/fpUSGdbNWH — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 29, 2021

Esto se da luego de un pedido de intervención del Ministerio Público, que informó que el 21 de enero pasado recibió una denuncia por una serie de supuestas falencias en la atención del nosocomio.

En ese sentido, la Defensoría indica que según la denuncia, el referido hospital no contaría con personal médico ni asistencial suficiente para la atención de los pacientes y que estos no estarían recibiendo sus medicamentos a la hora debida y que no se contaría con oxígeno portátil, lo cual estaría generando que los familiares realicen la compra, y que además se les pide el servicio de un técnico de enfermería para que acompañe a los pacientes en las ambulancias.

Por este motivo, la oficina defensorial en Huánuco requirió al hospital que también informe sobre la cantidad de balones de oxígeno que se requieren diariamente para atender a los pacientes con COVID-19 y la cantidad proyectada que se necesitaría según los escenarios que podrían presentarse.

Otro pedido fue que se den a conocer las gestiones realizadas para garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal.

Además, solicitó que informe si los recursos humanos con los que cuenta es el adecuado o se requiere contratar más personal de salud y, de ser así, que se indique la cantidad y profesión de los servidores de salud que hacen falta.

