Hartos están los limeños por el visible incremento de la inseguridad ciudadana, que cada vez gana más terreno con robos, asaltos, hurtos, sicariatos, secuestros y otros actos delictivos.

Sin importar la hora o el distrito, los hampones despojan a sus víctimas de celulares, carteras, billeteras, relojes y todo tipo de objetos de valor. Bodegas, boticas y restaurantes tampoco se salvan.

De esta preocupante situación, Trome conversó con el experto José Luis Gil, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter), quien aseguró que “las autoridades se han olvidado de la seguridad ciudadana. La crispación política los tiene muy ocupados y los más afectados son los ciudadanos”.

Pide un shock de inversiones en inteligencia policial para combatir el crimen callejero.

Añadió: “Ahora hay un nuevo ministro (Luis Barranzuela), sin embargo, igual hay que exigirle que mientras dure su proceso político él tiene que tomar medidas, para que los afectados por lo menos encuentren algo de sosiego en las estrategias de seguridad ciudadana”

“Pedimos que dejen de entretenerse en política y que miren lo esencial, para la población, que es salud, economía y seguridad. El presidente y el gobierno están más concentrados en la nueva Constitución y no están viendo el tema de la seguridad ciudadana”, aseveró.

‘NO ES UNA SENSACIÓN’

Además, criticó a Juan Carrasco, hasta la semana pasada titular del Mininter, por asegurar en conferencia de prensa que “la violencia delincuencial responde a una sensación de inseguridad. Si una noticia de un asesinato, un robo, se publica mañana, tarde y noche, la población va a creer que no es uno, sino 50 asaltos”.

“Lamento mucho que este ministro fugaz y altamente incompetente dé esas declaraciones de manera irresponsable. No es solo un tema de sensación. Ha habido más de 20 asesinados por sicariato en setiembre y esto no es una sensación, no es que la prensa levante este tema. Lo cierto es que en todos los distritos ha habido acciones de sicariato con gran crueldad, que quiere decir que existe un grupo de delincuentes que está cometiendo esas actividades y la policía tiene que atacarlo. Entonces no es una sensación, lamento mucho la ignorancia de Carrasco en materia ciudadana”, comentó.

FALTA ESTRATEGIA

De otro lado, consideró que “el problema de fondo es la falta de estrategia. Si no hay estrategia tú puedes tener 50 mil policías en las calles, algunos piensan que poner policías en cada esquina resuelve el problema, y eso no resuelve ningún problema. Lo que más afecta a la población es el robo menor, el robo callejero. Ese es el principal. El 80 % de la sensación de inseguridad la produce el asalto, el arrebato”.

“Se invierten millones de soles contra los ‘cuellos blancos’, ‘los dinámicos’. Estamos trabajando la inteligencia policial solo para las grandes organizaciones criminales, que no está mal, pero al robo callejero no le hacemos caso. Se lo dejamos a la comisaría y es ahí donde el ministro debe enfocarse, con toda la fuerza, la potencia, la inversión y la tecnología, en acabar con el crimen callejero”, agregó.

Finalmente, dijo: “Cuantos arrebatadores y raqueteros hay en las calles todos los días, mientras que numerosos equipos de inteligencia están vigilando a los delincuentes de ‘cuello blanco’…Tiene que haber un shock de inversiones en inteligencia para combatir el crimen callejero. Debemos privilegiar que el raquetero que siempre me arrancha la cartera o el celular esté preso”.

CIFRAS POLICIALES

Según la Policía, solo en la primera semana de este mes, el grupo Terna capturó en la capital a más de 245 delincuentes en flagrancia (35 por día). Muchos de ellos liberados por tratarse de delitos menores como arrebatos y ‘cogoteos’.

“Mañana, tarde y noche roban. Ya no sabemos qué hacer, joven. Acá la Policía ni patrulla”, declaró a este diario una vecina de la zona ‘El Paraíso’, en San Juan de Lurigancho.

“¡Por favor, pedimos que paren ya la delincuencia! No se puede vivir así”, manifestó otra señora, quien contó que los cinco integrantes de su familia ya habían sido víctima del ‘raqueteo’.

A la población no le ha quedado otra que comprar sus propias cámaras de vigilancia y organizarse en ‘rondas urbanas’ para vigilar hasta de madrugada.