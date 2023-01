Ha pasado casi un año desde que ocurrió el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla durante las operaciones de descarga de un buque de propiedad de la empresa Repsol, y las consecuencias de este hecho, catalogado como uno de los peores desastres ambientales de los últimos tiempos en el país, aún continúan.

Es así que un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señala que el mar todavía está contaminado producto del catastrófico suceso ocurrido en enero del 2022 , según lo dio a conocer Jhovinson Vásquez, el nuevo alcalde de este distrito.

En ese sentido, el burgomaestre explicó que en los primeros días de su gestión ha sostenido reuniones con representantes de la empresa Repsol a fin de evaluar y solucionar este problema en beneficio de los veraneantes y vecinos.

“El OEFA ha dado un informe donde indica que nuestras playas (Ventanilla) siguen contaminadas con hidrocarburos y no están apta para bañistas. Esta situación sigue perjudicando a todos los vecinos. Digesa señala que mientras OEFA no emita un informe favorable, los veraneantes no deberían ingresar a las playas Costa Azul 1, Costa Azul 2 y Bahía Blanca” , aseveró.

Sin embargo, el funcionario dijo que han solicitado un nuevo análisis del agua a la OEFA, ya que el último informe de dicho organismo fue realizado en noviembre del 2022. “Es necesario actualizar el estudio para verificar si el mar se encuentra limpio de todo vestigio de petróleo”, agregó.

TRES PLAYAS ESTÁN APTAS, PERO NO SALUDABLES

Por su parte, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud informó que tras el derrame de petróleo las playas de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Aucallama, fueron declaradas no aptas para bañistas.

Sin embargo, precisaron que la Playa San Francisco Chico, Playa Hermosa y Playa Enanos, ubicadas en Ancón, no fueron afectadas por el derrame, pero son consideradas no saludables , “debido a la presencia de otros agentes contaminantes y por no contar con una adecuada limpieza, recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos”.

Frente a ello, indicaron que han exhortado a las autoridades locales a realizar las acciones necesarias para revertir esta situación y permitir que los veraneantes puedan disfrutar del mar este verano. Además, recomendaron a la población utilizar el aplicativo “Verano Saludable” del Mnisterio de Salid (Minsa) para verificar la condición de las playas.