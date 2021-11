Doris Alzamora Chamorro, la renunciante jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), negó ser cleptómana tras haber sido acusada de robar productos de supermercados en tres ocasiones distintas.

En diálogo con ATV, Alzamora Chamorro, quien aún permanece como jefa de Sutran pese a renunciar el pasado 10 de noviembre, señaló que, en uno de los casos, ella se olvidó de avisar al personal de seguridad al ingresar a la tienda de que, según su versión, llevaba en su bolsa los productos que supuestamente había adquirido en otro lugar.

Además, indicó que en otra oportunidad fue retenida en la puerta de un supermercado debido a que, presuntamente, unos productos no pasaron por la caja registradora en el momento que ella pagó por otros artículos. Indicó que el tema se solucionó después al abonar por dicho productos.

Señaló que los cuestionamientos contra ella tras conocerse estas ocurrencias la han perjudicado en el tema personal y profesional. Afirmó que renunció a Sutran por el “cargamontón mediático”, lo que afectó a su familia.

“En el tema personal me vi afectada por una serie de reportajes que salieron en virtud a tres ocurrencias y constancias policiales, que no son denuncias ni mucho menos, son situaciones que se dieron de manera confusa, en las cuales yo, acepto ese mea culpa, no tomé la previsión de poder avisar al personal de la tienda que estaba entrando con artículos en mi bolsa”, afirmó Doris Alzamora Chamorro.

“Mi vida siempre ha sido una constante vorágine, siempre he trabajado corriendo todo el tiempo y esta situación de aceleramiento en mi vida personal, de hacer todo al mismo tiempo me llevó probablemente a no tomar las precauciones del caso en lo que respecta a poder tener este cuidado de poder decir: ‘sabe que, estoy entrando a la tienda con unas compras en mi cartera de otros lugares’”, agregó.

Además, consideró que “esto no constituye ningún antecedente” que pueda acreditar en su carrera profesional o en el plano personal.