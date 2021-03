Alberth Ñahui (23), uno de los manifestantes que resultó gravemente herido durante las manifestaciones del 14 de noviembre de 2020 en contra del régimen del expresidente Manuel Merino de Lama, logró recuperarse y recibió el alta médica tras estar internado por más de 4 meses en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.

El pronóstico del joven ayacuchano y exintegrante de la marina fue reservado debido a su estado de gravedad, tenía una lesión por un cuerpo extraño que ingreso cerca a la cavidad ocular y destruyó parte de su frente y el techo de la órbita hasta llegar muy cerca de la masa encefálica.

Tomografía 3D (Foto: EsSalud)

“yo solo sentí un impacto en mi cara, no pensé que era grave, luego sentí que la sangre me brotaba por el rostro y mi ropa, la gente me rodeo, me sentí mareado, me cargaron como pudieron y luego no recuerdo nada”, comentó Ñahui antes de ser perder el conocimiento.

Cirugías

Según los especialistas del referido hospital, el manifestante ingresó al quirófano para una primera cirugía exploratoria que determine la magnitud de la lesión. Los neurocirujanos efectuaron una limpieza quirúrgica, retiraron el hematoma intracraneal y esquirlas óseas pues hubo destrucción del hueso frontal y hundimiento del rostro.

“luego de que los neurocirujanos logran su recuperación , el viene al servicio de cabeza y cuello con secuelas del traumatismo, un hundimiento del techo de la orbita , entonces nos encargamos de la reconstrucción del área destruida”, precisó el doctor Eduardo Santiani , Jefe de servicio de cirugía cabeza y cuello.

Después de estas intervenciones, Alberth Ñahui permaneció por 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en donde se le se le colocó una malla de titanio de 7x8 centímetros para devolver volumen y funcionalidad en el área, “la cicatriz ni se nota, la hicimos en el cuero cabelludo”, sostuvo el médico.

Finalmente, se realizó una tercera cirugía a cargo del área de otorrinolaringología para recuperar el tabique nasal y su función respiratoria.

