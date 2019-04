Joven denunció que su bebé falleció tras dar a luz en baño del hospital Rebagliati porque no la quisieron atender 

Una joven, identificada como Nahima Castro, denunció que su hija recién nacida falleció después de verse obligada a dar a luz en un baño del hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María, porque supuestamente el personal del área de Emergencia no la quiso atender.



En diálogo con Canal N, la joven detalló que el último domingo presentó intensos dolores en el vientre y sangrado, por lo que decidió, junto a su pareja, trasladarse al Hospital Angamos. Ella tenía cerca de 6 meses de embarazo.

De acuerdo a su relato, en dicho nosocomio un médico le habría señalado, tras realizarle una ecografía, que su hija se encontraba bien y que no había ningún problema, pese a que le advirtió sobre el sangrado.

Incluso, le remarcó que debía ser derivada al hospital Edgardo Rebagliati, ya que en el nosocomio de Angamos no había implementos para atender un parto. Sin embargo, el médico le habría señalado que tendría que esperar 3 horas a la ambulancia o trasladarse por su propia cuenta.

Ante ello, la mujer tomó un taxi y se dirigió al área de Emergencia del hospital Rebagliati, donde supuestamente no se le habría atendido, por lo que decidió ingresar al baño y dar a luz por sus propios medios.

Castro aseguró que en plena labor de parto su hija se cayó al suelo y falleció. Después de eso, ella se desmayó. Por tal razón, considera que existió una presunta negligencia médica en su caso.

-Respuesta-

Un representante de EsSalud afirmó a ATV que en este caso no ha habido ningún delito, ya que se ha producido un parto prematuro y que no se le negó la atención a la paciente. No obstante, remarcó que se investigará si hubo demora en la atención.