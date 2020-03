Nacional







Estado de alerta del Fenómeno El Niño se mantiene No Activo El Enfen precisó que no se observan condiciones para este evento en la costa en los próximos meses. Sin embargo, indicó que espera la llegada de una onda Kelvin cálida que podría incrementar la temperatura del mar, por lo que no se descartan episodios de lluvia en Piura y Tumbes..