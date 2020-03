Se ocultó en su casa, sus familiares lo desnudaron, se aprovechó de su peso de 150 kilos y forcejeó hasta con cinco policías para evitar que lo capturen pero de nada le sirvió. Esta vez las autoridades pusieron tras las rejas a uno de los más peligrosos y principales vendedores de droga al menudeo tras ser capturado durante un operativo de control en el cumplimiento del aislamiento social en la región Tumbes.

Tumbes. Cae peligroso vendedor de drogas que estaba requerido por la justicia.

La intervención ocurrió esta tarde en el sector “Los Tubos”, en la ciudad de Talara. Se trata de Omar Émery Guzmán Dios, más conocido como ‘Oso”. Este se encontraba en la parte posterior de su vivienda reunido junto a un grupo de cómplices. En ese momento aparecieron policías y militares que los vieron reunidos.

“Oso” y sus acompañantes fugaron. El primero se ocultó en su casa. Sus familiares se resistieron a que los policías y militares ingresaran a detenerlo por incumplir con la cuarentena social.

Los seres queridos de Guzmán le sacaron sus prendas de vestir y lo dejaron en ropa interior creyendo que así la Policía no iba a llevárselo. Ellos lucharon hasta el último segundo e inclusive rogaron a los uniformados de que no estaba haciendo nada de malo para que no lo detuvieran.

Finalmente, los custodios hicieron respetar el estado de emergencia y sacaron casi cargado a “Oso” y lo trasladaron a la comisaría del sector.

Guzmán Dios, según informó la Policía, se dedica a la venta de droga al menudeo y tiene dos órdenes de captura, una del Juzgado Penal de Talara y la otra del Colegiado de Sullana.

Junto a “Oso” fueron apresadas otras 58 personas, entre ellas integrantes de las bandas “Los Garrinchas”, “Los Paquitos”, “Los Cochelvis”.