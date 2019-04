Indignación en Facebook por profesor que hizo beber cerveza a un bebé en una fiesta de Lambayeque

La publicación de fotografías y un vídeo, en Facebook, donde se observa que una persona que le da de probar presuntamente cerveza a un bebé de aproximadamente tres meses, la tarde del sábado en una fiesta de Lambayeque, ocasionó la reacción inmediata de los usuarios quienes criticaron al autor de la nota.



Se trata de William Daniel Camacho Díaz, quien hizo la publicación el último sábado a las 2:46 de la tarde, en una reunión familiar. Según el post de Facebook se lee: “en el cumpleaños de Eloy Camacho Díaz. Con su sobrino Lionel Said. Está probando las heladas... Ojalá no sea como papá Edgar Alexander Camacho Díaz, dormilón y saco largo. Me muiiiiro”.



Sin embargo, en los comentarios de Facebook, momentos después, publica un video donde se le escucha decir: “A ver si es verdad que es camachito borrachito. Mira como chupa el dedo el pend… Tome carajo de la botella para que sea borrachito, coja su botella carajo…borracho va ser”, ante la risa de las personas que los acompañan.



Camacho Díaz, es profesor de Historia de la Institución Educativa 10,084 Virgen de Las Mercedes del distrito ferreñafano de Incahuasi, información que fue confirmada por la directora de la Unidad Gestión Educativa Local de Ferreñafe, Gloria Jiménez.



La autoridad educativa dijo que comunicarán del hecho al asesor de la institución a fin de que sea analizada por la comisión de procesos administrativos para determinar las investigaciones a seguir. Sin embargo, opinó que como madre de familia “la actitud del docente es incorrecta” tras la viralización en Facebook.



Los comentarios y críticas a la publicación de Facebook no se hicieron esperar, incluso amigos del docente empezaron a cuestionarlo y la respuesta de Camacho Díaz, para desvirtuar su responsabilidad fue que el líquido dado a probar a su sobrino "no era cerveza sino gaseosa".



ASI ES LA COSA



En Octubre del 2015, en Facebook se publicó un video de un padre de familia que le daba beber cerveza a su hijo de 3 años en el distrito de Monsefú.

Indignación en Facebook por profesor que hizo beber cerveza a un bebé en una fiesta de Lambayeque. (Capturas: Facebook) Indignación en Facebook por profesor que hizo beber cerveza a un bebé en una fiesta de Lambayeque. (Capturas: Facebook)