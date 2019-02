Farenet: chats demostrarían que trabajadores aprobaban a vehículos con deficiencias

Un chat interno entre los trabajadores de la empresa Farenet demostraría que los vehículos pasaban las revisiones técnicas gracias al presunto pago de una suma de dinero.

De acuerdo a "Cuarto Poder", el personal administrativo y los mecánicos coordinaban, a través de un chat corporativo, para darle el visto bueno a los vehículos ‘plaqueados’, cuyos conductores ya habían pagado para aprobar, aun si presentaban deficiencias.

Un mecánico, identificado como José Horna, y un ex administrador de la planta de Farenet en Ate confirmaron que debían aprobar las unidades de las empresas que tenían una flota grande para no perder a dichos clientes, ya que podían irse a otro centro de revisiones técnicas.

Además, Horna aseguró que de los 100 vehículos revisados al día, no podían desaprobar a más de 10, pues Farenet temía que sea catalogada por los conductores como una empresa que desaprobaba a las unidades vehiculares de manera constante.

A mediados del año pasado, según "Cuarto Poder", los trabajadores de Farenet comenzaron a utilizar un lenguaje codificado para hacer más difícil de descifrar las coordinaciones que realizaban. En esa línea, se usaba un asterisco para señalar que un vehículo era “positivo, es decir debían aprobar la revisión técnica, mientras que dos asteriscos significaban que las unidades tenían que ser aprobadas por “cupo”.

Además, el ex administrador de Farenet confirmó que le dieron la orden de no permitir el ingreso de los inspectores de Sutran, ya que supuestamente los dueños de la empresa consideraban que es más fácil pagar una multa de dos UIT que correr el riesgo de cerrar la planta porque los equipos no estaban operativos.

En el reportaje se señala que Farenet no le permitió el ingreso al personal de Sutran a sus plantas en 18 oportunidades, por lo que solo les podía imponer una multa.

"Cuarto Poder" señaló que intentó por tercera vez una entrevista a los representantes de Farenet para recoger su versión, pero ellos no accedieron y solo enviaron una carta notarial para precisar que no pueden declarar porque el caso ya está en el Ministerio Público y no quieren entorpecer las investigaciones. Asimismo, afirmaron que no tienen deudas con ex trabajadores y que las denuncias son falsas.