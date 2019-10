Feriado: ¿qué significa que el día 31 de octubre sea un día no laborable? El Gobierno decretó como día no laborable este 31 de octubre y así formar un nuevo fin de semana largo. Pero ¿qué implica no trabajar ese día? Todos los detalles aquí

El Gobierno decretó un feriado largo más en este 2019. Conoce que día será y empieza a hacer planes. (Foto: Pixabay) Aprovecha el feriado largo de octubre-noviembre para hacer turismo y conocer el Perú. (Foto: Pixabay)