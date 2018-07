Fiestas Patrias: Conozca las actividades programadas para este 28 y 29

Este fin de semana, el Perú celebrará 197 años de independencia y como cada año se tiene prevista una agenda. Entre las actividades que se realizarán el sábado 28 y domingo 29 están la Misa y Te Deum , el Mensaje a la Nación y la Parada Militar .



El sábado 28, a las 8 y 30 am se realizará la Misa Solemne y Te Deum en la Catedral de Lima. Será presidida, como todos los años por el cardenal Juan Luis Cipriani .



A las 10: 10 am, un grupo de congresistas que integran la Comisión de Anuncio llegarán a Palacio de gobierno para invitar al jefe de Estado, Martín Vizcarra para que vaya al Parlamento a emitir su Mensaje a la Nación.



Al promediar las 10 30 am, Vizcarra llegará al Congreso donde dará su mensaje, el cual duraría dos horas.



Este año, a diferencia de otros, Palacio de Gobierno solicitó mayor acceso a la prensa del interior del país para las actividades de fiesta patria, que por primera vez llegan a Lima a cubrir estos eventos oficiales.



En las afueras de la Catedral se instalará una tribuna con tres niveles para mayor comodidad de los hombres de prensa que lleguen a cubrir las actividades en este punto.



El domingo 29 de julio, a las 9 am se tiene previsto el inicio de la Gran Parada Militar a lo largo de la avenida Brasil. Allí asistirán las máximas autoridades del Estado, así como el prelado de la iglesia Católica, Juan Luis Cipriani.