Por: Martín Sánchez

El jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puno, coronel Carlos Sánchez, lamentó que la fiscal de Familia de esa ciudad, Eliana Pari Llanos, dejara en libertad a un supuesto violador y a su cómplice, luego de que estos reconocieran los hechos, los cuales, incluso, fueron registrados en video. Pese a esto, la magistrada no tomo en cuenta las imágenes.

Según informó del coronel, el pasado 1 de abril, un adolescente denunció ante la Policía el intento de violación de su padrastro a su hermana de 12 años, a quien también le habría realizado tocamientos indebidos.

De inmediato, agentes detuvieron al sujeto, identificado como Juan Chaiña, de 39 años, y a su cónyuge, Juana Condori (32). Ambos reconocieron en la comisaría que, en anteriores ocasiones, el padrastro ultrajó a la menor hasta en seis oportunidades, hechos que, afirmaron, también fueron registrados en imágenes.

Sin embargo, de acuerdo con la versión del oficial, cuando llegó la fiscal de Familia a la delegación no tomó en cuenta las filmaciones, ni tampoco quiso avanzar con las investigaciones, y postergó la diligencia para el día siguiente.

Además, el coronel índico que, al parecer, la fiscal maltrató a la menor de 12 años, porque luego esta ya no quiso interponer la denuncia y se le notaba asustada. A ello se suma que no quiso tomar las declaraciones del hermano de la supuesta agraviada. Por ello, al día siguiente, ambos padres fueron liberados y hasta la fecha no hay ninguna investigación.