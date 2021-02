La posibilidad de que los gobiernos regionales adquieran directamente la vacuna contra el COVID-19 a las farmacéuticas internacionales fue descartada en la primera sesión del 13° GORE Ejecutivo. El presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo a las autoridades regionales que no habrá negociación descentralizada porque se trata de un proceso extremadamente especializado y difícil.

Este lunes, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un pronunciamiento sobre las medidas urgentes que debe implementar el Ejecutivo frente a la segunda ola. Entre sus requerimientos solicitaron al presidente de la República la generación de un marco normativo para que los gobiernos regionales adquieran vacunas y atiendan las demandas de sus regiones. El documento fue enviado a la máxima autoridad del Estado.

Este este martes, en el GORE Ejecutivo, el presidente respondió de manera directa a los 25 gobernadores que la negociación individual de las vacunas es inviable. El mandatario explicó que requiere de personal especializado porque los contratos tienen clausulas con detalles técnicos tanto legales como médicos. Sagasti contó que por cada contrato tienen un equipo de cinco personas que revisan a detalle los documentos una y dos veces.

Procesos

El presidente reveló a los gobernadores que uno de los contratos ha tenido que ser revisado 15 veces tanto por los representantes del Estado como los representantes de farmacéutica. Además, advirtió que las empresas que producen vacunas no negocian con varios representantes, solo lo tratan con un representante por país.

“Negociar la compra de vacunas no es nada fácil (…) por la complejidad, los tiempos, la especialización hace inviable la negociación individual. (…) Así que lo siento queridos amigos gobernadores y les pido disculpas por no acceder a algo, porque sé que no es lo mejor para el país. Por favor, estamos en momentos tan delicados, entiéndanme (…) no va haber negociación descentralizada de las vacunas, por lo menos, mientras yo esté a cargo del Gobierno”, manifestó el presidente.

Días atrás el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, declaró que sostuvo una reunión con representantes empresa PHARMAX para la adquisición directa de la vacuna rusa. Ante ello presidente de la República exhortó a los gobernadores

“Si alguno ustedes quiere ver cómo se negocia. Si alguno de ustedes dice: aquí tengo una carta de este señor que me promete eso. Venga a conversar conmigo y le cuento como son las negociaciones con los chinos, los rusos, los alemanes, los hindús, con los ingleses. Esto no es cosa que se hace a la ligera, requiere de un equipo especializado y centralizado”, afirmó Sagasti.

En 13 GORE- Ejecutivo por emergencia sanitaria se realizó el Centro de Convenciones de Lima donde articiparon el presidente, ministros de Estado y los gobernadores regionales.

