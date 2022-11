El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron Núñez, señaló que hay poco interés por parte del Poder Ejecutivo para atender las demandas de los pobladores de Challhuahuacho, que desde hace una semana acatan un paro indefinido. Así como de otros sectores de la región.

“Desde el 28 de octubre en Benelli, Chumbivilcas, Paruro, tenemos la paralización del corredor minero sur, que es un activo crítico para el país, es decir, que necesita el resguardo de las autoridades para garantizar su funcionamiento. Vemos que hay poco interés de parte del Ejecutivo de sentarse a dialogar con los hermanos de Chumbivilcas, de Espinar y últimamente también tenemos -desde hace una semana- el paro en el mismo Challhuahuacho”, sostuvo en diálogo a RPP Noticias.

En esa línea, recordó que en diciembre del año pasado se reunió con ministros y viceministros de diversas carteras con quienes se firmaron una serie de compromisos que a la fecha no se están cumpliendo.

Gobernador de Apurímac sobre paralizaciones en Las Bambas

“Cambian ministros y los nuevos desconocen los compromisos. Por eso el pueblo de Challhuahuacho se ha levantado. Necesitamos urgente la presencia del premier para empezar a trabajar las mesas de negociación y dar solución a este tema que perjudica la región”, aseveró.

“Tenemos compromisos que van a cumplir un año y los ministerios no han cumplido. Por ejemplo, se debía inaugurar el hospital de Challhuahuacho en el mes de junio de este año lo cual no se ha culminado y mucho menos se han comprado los equipos. Se debían construir puentes, represas. Ya indigna que el Ejecutivo no ponga el interés en dar solución y finalmente toda medida de lucha perjudicando a la actividad minera directa o indirectamente a las regalías del canon en la región Apurímac”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

La congresista Dina Calle presentó una iniciativa para que los trabajadores que cuenten con CTS pueden retirar el 100% del dinero. El objetivo de esta medida es “aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias de pandemia de la COVID-19". Aquí te contamos todos los detalles.