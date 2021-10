Pese a que el Ministerio del Interior informó en un comunicado que las fiestas masivas anunciadas para el 31 de octubre, con motivo de Halloween y Día de la Canción Criolla, están prohibidas debido a la pandemia del COVID-19, estas se siguen promocionando en las redes sociales. Algunos organizadores sostienen incluso que recibieron el permiso correspondiente como evento de “artes escénicas”.

“(El permiso) lo hemos sacado como artes escénicas, que sí esta permitido dentro de lo legal, con todos los protocolos, no somos nuevos, siempre hemos hecho fiestas, tenemos ya todo cuadrado y tenemos todos los contactos a la mano, la fiesta sí o sí se va a realizar, no hay ningún problema”, señaló el organizador de una fiesta que se promociona en San Juan de Lurigancho a RPP.

La emisora indicó que varios organizadores argumentan que tienen permisos bajo este rubro.

(Captura Facebook)

“Ante el anuncio sobre la realización de fiestas por la celebración del Día de la Canción Criolla y de Halloween, la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías de la Dirección General de Gobierno Interior informa que no ha emitido ninguna resolución otorgando permisos para estas actividades ni para ninguna otra concentración social que conlleve a aglomeración de personas”, indicó ayer el Mininter en su pronunciamiento.

Se precisa que no están permitidos los desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como cualquier forma de reunión, evento social, político, cultural y otros, que implique la concentración de personas.

Este martes Álex Constantino Senmache, director de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantias de Mininter, señaló que el comunicado se emitió debido a los múltiples eventos sociales que se están anunciando en Lima y el Callao.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de autorización por parte de un organizador. Son siete días hábiles y no hemos recibido ninguna solicitud y por ello vamos a fiscalizar. Para los que no tengan autorización iniciaremos el procedimiento sancionador”, indicó en Canal N.

Agregó que los bares y restaurantes pueden funcionar en estas fechas con “el aforo permitido”. Recordó que las licencias a este tipo de negocios los otorgan las municipalidades.

“Esto (la prohibición de fiestas) mayormente va dirigido a aquellas empresas, a aquellos promotores que se encuentran organizando este tipo de fiestas sin autorización. Lo que queremos evitar es que fallezcan 13 compatriotas en una discoteca [como el caso Thomas Restobar], y el incremento de casos de variante delta”, anotó.