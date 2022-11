‘Hay Festival Arequipa’: “Este año ha sido difícil porque no hemos logrado apoyo estatal”

El ‘Hay Festival’ es, sin duda, el evento cultural más importante de Arequipa. Y podríamos decir que uno de los más trascendentales del país. Cada año convoca una lista de profesionales de diversos rubros, desde la poesía hasta la ciencia, para debatir y exponer ideas sobre temas tan urgentes como la desigualdad, el medioambiente, el racismo o la política.

Sus conversatorios con personajes de talla mundial tienen costos accesibles, desde los diez soles. Además, realizan una versión infantil: ‘Hay Festivalito’, que busca acercar el intercambio de ideas en los más pequeños.

Este es un festival cultural que se replica en diversas ciudades del mundo, pero que tiene su origen en Gales, Reino Unido. Detrás hay una organización sin fines de lucro, que se sostiene con el apoyo de empresas privadas en mayor parte y también de los Estados.

Lamentablemente en Perú el apoyo privado es a cuentagotas. Y el Estatal, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Totalmente nulo, al menos en la última edición. Conversamos con Cristina Fuentes La Roche, cerebro y directora internacional del ‘Hay Festival’.

Cristina, ¿cómo ha ido evolucionando la realización de este evento en Arequipa?

Desde el primer año vimos que el festival funcionaría muy, muy bien. Nos interesa mucho la idea de descentralizar la cultura, salir de las grandes urbes. O ir a lugares con una riqueza cultural, histórica, arquitectónica única. Y humana también. Arequipa tiene mucha riqueza humana y cultural. Desde el primer año vimos un público arequipeño, pero también de otras partes del Perú, ávido, generoso e inquisitivo. Hemos ido creciendo en programación. Hemos estado en Moquegua. También estuvimos en Ayacucho y Cusco.

Entrevista con la directora internacional del 'Hay Festival', Cristina Fuentes.

¿Qué se realizara en Arequipa fue una sugerencia de Mario Vargas llosa ?

Fue una sugerencia. Él ha estado en muchos festivales que hemos hecho. Nos lo comentó como hace 14 años en Cartagena de Indias. Dijo: ‘un festival como este le vendría muy bien a Perú’. El país ha crecido económicamente, socialmente, pero aún necesitaba esta clase de lugares para el debate, para el pensamiento, para conectarse con el mundo. Nos pareció buena idea, pero andábamos muy ocupados.

Luego un par de años lo vimos en un festival de Gales, en Reino Unido, lo volvió a comentar y ahí decidimos venir a Perú y él nos apoyó con contactos, nos abrió algunas puertas. Y la verdad que no se equivocó.

¿La primera idea siempre fue Arequipa o pensaron en otra ciudad?

No, Arequipa es una ciudad perfecta para muchas cosas, pero para un ‘Hay Festival’ también. Tiene este Centro Histórico, que es patrimonio de la humanidad, muy paseable, una vida propia también muy autóctona. En ese momento también encontramos voluntad del gobierno de Arequipa.

Nuestro país es un país centralista, ¿qué ha significado descentralizar la cultura, el debate?

Eso para Perú era especialmente importante, hacer un evento de interés y de corte internacional en Arequipa. Y yo creo que ha funcionado muy bien porque se ha convertido en un festival de destino. Mucha gente viene de todas partes del Perú.

¿Cuál es el impacto que tiene a nivel social, económico?

El impacto económico es posible medir. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, buscamos fondos y apoyos para hacer el festival y todo se reinvierte en Arequipa: proveedores arequipeños, hoteles. Lo mismo hace el público que viene. Es casi imposible encontrar habitaciones libres en estos días, hay un derrame económico tangible en hoteles, restaurantes, vuelos. Luego hay un impacto social y cultural.

Cristina, ¿por qué es importante el debate, el dialogo, la exposición de diversos puntos de vista?

Pues yo creo que es importantísimo para entendernos, para progresar, para ser más cívicos. También es importante, en el mundo tan polarizado que vivimos, enseñar que hay grises, opciones, puntos de mirada, matices. Enseñar esos matices es fundamental.

También es importante crear un espacio donde los protagonistas sean los escritores, los pensadores. Esta gente que está trabajando día a día con las ideas.

Inauguración Hay Festival Arequipa

¿Hay participación del gobierno? Parece que para los políticos la cultura es la última rueda del coche

La gestión cultural es compleja en Perú. No hay mucho apoyo público, lo hay pero no mucho. El empresariado entiende de responsabilidad social, de apoyo, de generar sociedades cívicas, pero lo hacen tímidamente. Pero ahí están las buenas bases. Este año ha sido difícil porque no hemos logrado apoyo gubernamental, ni estatal, ni municipal. Ha sido un año complejo. Ahora mismo en Perú hay mucha crispación política.

¿Se siente eso?

Ni siquiera ha sido falta de interés, sino que nadie tomaba decisiones. Ha sido complejo trabajar en Perú, pero esperamos que el año que viene vuelva a apoyar como tiene que apoyar la gobernación, el Ministerio de Cultura, Promperú. Muchos socios naturales del sector público deberían estar con nosotros.

Diriges este evento en varias ciudades del mundo, ¿ves alguna particularidad en Perú?

Cada festival tiene su propia alma, su propia forma de disfrutarlo, de hacerla propia. Parte de la magia es la sinergia de equipos, trabajamos con un equipo internacional y un equipo local. Entre todos aportamos mucho. Para que un festival pueda funcionar tiene que ser muy autóctono del lugar donde es, tener sus raíces, sus temas, sus prioridades. Pero que eso no impida ser global.

Como directora del ‘Hay Festival’, ¿qué buscas con estos eventos?

Para nosotros es fundamental generar espacios de pensamientos, de pluralidad, diversidad, sostenibles. La meta es estar muchos años, ampliar la parte para niños. Generar una escuela de gestión cultural, de inspirar a otros. Sembrar semilla, que futuras generaciones de arequipeños hayan crecido con el ‘Hay’ y sea parte de su tejido personal y de su historia, como lo es en Gales o Colombia 18. La cultura importa, la cultura genera comunidad, genera pensamiento, genera tolerancia. Y que eventualmente el sector público lo vea más prioritario dentro de su gestión.

