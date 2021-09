Cevallos sobre inversión en planta de producción de vacuna rusa Sputnik V: “Dependerá de las negociaciones”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que aún no hay un monto de inversión específico para la instalación de la planta de producción de la vacuna rusa Sputnik V en el Perú, la cual se concretaría recién en el 2023.

“La inversión va a depender de las negociaciones. Todavía no tenemos, dentro de las conversaciones preliminares, no hemos avanzado qué porcentaje de este proyecto le corresponde a Rusia poner para que se concrete”, precisó en entrevista a RPP Noticias.

“Está claro que el Perú tiene prioridad en desarrollar esta planta. Hay prioridad en realidad que la salud empiece a salir del retraso en el que estamos. Haremos todo lo posible desde el punto económico”, aseveró.

Además, reiteró que la instalación de la planta “es una negociación gobierno a gobierno, así como lo ha hecho India, Corea del Sur, Argentina, Brasil, entre otros países”.

Consultado respecto a si permitirán que algún organismo multilateral ayude al Ejecutivo a la implementación de la planta de vacunas, Cevallos señaló que lo importante es “asegurar la salud de la población”.

“Acá de lo que se trata es de asegurar la salud de la población, venga de donde venga y si podemos hacer algún acuerdo, que nos ayude a tener incluso con mayor rapidez la tecnología necesaria, lo vamos a hacer”, sostuvo.

En otro momento, el ministro de Salud señaló que la instalación de una planta de producción de vacunas es una buena decisión. Sostuvo que de esta forma el país no estará supeditado a la producción extranjera.

“No va a ser fácil para Perú donde la inversión en ciencia y tecnológica siempre ha sido muy baja. Pero creo que es una buena decisión empezar a recorrer este camino porque si no vamos a seguir siempre supeditados a la producción fuera del país y lo que sobra nos envíen. Más allá de las dificultades, recorrer este camino me parece que es importante, no podemos hablar de fechas, pero me parece que es un paso y una buena noticia”, puntualizó.