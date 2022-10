Un ciudadano venezolano rompió en llanto y suplicó a los agentes policiales de Tumbes que no lo detengan tras ser intervenido llevando un antiguo televisor en cuyo interior escondía más de tres kilos de marihuana, en el distrito de Aguas Verdes, en la zona de frontera entre Perú y Ecuador.

TAMBIÉN LEE: Parejas acribilladas en Huaycán fueron amenazados y no iban a su barrio

El intervenido se identificó como Leonel Alexander Pérez Ávila (24) se puso a llorar frente a los efectivos policiales que realizaron el operativo, con el objetivo de que lo dejaran libre.

“Yo no sé nada, yo vengo recién acá, yo estoy reciclando”, se le escucha decir al extranjero en un video en el momento de su arresto.

Incluso, hasta juró por su madre desconocer lo que había en el interior del televisor y suplicó que no lo detuviera. “Yo no he hecho nada, lo juro por mi madre. Por favor, no me haga daño”, repetía una y otra vez en medio de un desgarrador llanto.

Los agentes de la Unidad de Frontera fueron los que pusieron en marcha un operativo rutinario de control de identidad para prevenir actos delictivos en el distrito de Aguas Verdes.

Como parte de su labor, el último lunes a las 6 de la tarde los uniformados se trasladaron hasta el asentamiento humano Tomás Arizola, al puesto policial denominado “Puerta Rejas”, a unos metros del canal Internacional.

¿CÓMO FUE DESCUBIERTO?

Por la zona se divisó a un hombre que se desplazaba de norte a sur, el mismo que vestía una casaca de color verde petróleo, buzo azul y zapatillas de color negro, y que llevaba consigo una caja de cartón con la inscripción “Vacan”.

Uno de los agentes que resguardaba el sector le solicitó su documento de identidad, pero señaló que no portaba ningún documento y dijo llamarse Leonel Pérez, natural de Venezuela y detalló el número de su cédula.

Asimismo, los policías procedieron a revisar lo que contenía la caja, constatando que había un televisor de colores plomo y negro de modelo antiguo, el cual presentaba anormalidades en su estructura. En el acta de intervención se indica que el artefacto no estaba totalmente cerrado en las partes que deberían estar unidas, es por ello que se procedió a visualizar su interior.

De ese modo, dentro del televisor se hallaron tres paquetes, tipo ladrillo, conteniendo restos secos de vegetales con olor y otras características a marihuana, cuyo peso bruto es de 3.114 kilogramos.

Por tal motivo, el extranjero quedó en calidad de detenido y el fiscal analizará un posible pedido de prisión preventiva. Este sujeto fue llevado hasta la ciudad de Tumbes, a la sede de la Sección Antidrogas (Seandro), ubicada en el complejo policial “Jorge Taipe Tarazona”.

OPERATIVOS SON CONSTANTES

Los policías realizan a diario el resguardo en la zona de frontera, debido a que los pases clandestinos suelen ser utilizados por los delincuentes para el traslado de sustancias ilícitas, así como otros productos de contrabando.

Es por ello, que, continuamente, se realizan operativos de control de identidad, en algunos casos personas que se encuentran al margen de la ley, con orden de requisitoria utilizan la zona de frontera para huir de la justicia cruzando al lado ecuatoriano.

VIDEO RECOMENDADO

TROME - John Kelvin abandonó Penal de Lurigancho (Video: Carlos Olivares)

TE PUEDE INTERESAR