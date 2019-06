Futbolista de Sport Huancayo fue detenido tras ser denunciado por violación 

Una universitaria denunció por violación sexual al futbolista del Sport Huancayo Luis Enrique Campos Mendiola (18), luego de celebrar el liderazgo del Apertura del Torneo de Promoción y Reserva, tras vencer por 3-0 a Alianza Lima, en el estadio de Huancayo, la noche del viernes.



De acuerdo a la víctima de iniciales A.M.Q.B. (23), el volante del ‘Rojo matador’ abusó sexualmente de ella en el departamento de su amigo el también futbolista del Sport Huancayo, Moisés Velásquez, en El Tambo, en la calle Colón, ayer en la madrugada.



Luego la botaron a la calle, y la víctima tocó insistentemente la puerta del edificio lanzando gritos, pidiendo que le devuelvan su cartera que se había quedado en el departamento.



Cerca de las 7 de la mañana la universitaria denunció el hecho en la comisaría de El Tambo. La víctima contó que recién conoció al futbolista Campos Mendiola cuando salía de la discoteca ‘Mr. Juerga’, en el centro de la ciudad, a las 2 de la mañana. “Se me acercó cuando tomaba el taxi, y se ofreció en acompañarme a mi casa. En el trayecto se desvía el conductor y me llevan al departamento de su amigo”, contó la agraviada.



“Me hace subir a una habitación diciendo que iba a sacar dinero para pagar del taxi. Ahí abusó de mí”, dijo la víctima, quien mostró las lesiones que le habría causado el futbolista durante el forcejeo.



SE DEFIENDE



El ‘10’ del equipo de Reserva del Sport Huancayo, que fue intervenido por los agentes cuando descansaba en el cuarto de su amigo Velásquez, dijo que no abusó de la universitaria, y que le acababa de conocer en la puerta de la discoteca.



“Le invité una hamburguesa, y conversando quedamos en ir al departamento de mi amigo. De la nada empezó a hacer escándalo, y la botamos”, dijo el volante chinchano.



PUNTEROS



Los futbolistas tenían día libre el sábado, por disposición del DT Mifflin Bermudez, tras vencer por 3-0 a Alianza Lima. Con ese resultado, Sport Huancayo llegó a los 37 puntos y es el único líder de la tabla.