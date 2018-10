Huancayo: Inés Melchor se casó con policía al ritmo de Santiago y reguetón | FOTOS

Ella nunca había sentido tantas mariposas en su estómago. Estaba nerviosa y emocionada a la vez. Cuando compite en una maratón, sabe lo que tiene que hacer. Ayer fue algo nuevo en su vida.



Nuestra atleta Inés Melchor logró la medalla de oro más buscada: la de la felicidad. Contrajo matrimonio civil con el teniente de la policía Raúl Martín Guzmán Roca, en Huancayo , donde bailó reguetón y su típica danza Santiago.



Cuando llegaron al local, el novio se arrodilló y la sorprendió: ‘Cásate conmigo’, le volvió a pedir delante de todos los invitados.



Ella aceptó con un rotundo ‘Sí’ y un beso selló la unión de ambos.

Un chef venezolano se encargó de preparar lomo strogonoff de res, a pedido de Inés, además de vino tinto y pisco sour para brindar.



“Me siento muy feliz. Quisimos hacer una fiesta muy sencilla y cerrada. La conocí en una reunión por unos amigos y surgió el amor. Me gusta porque es muy emprendedora y disciplinada”, confesó el oficial.



Esta vez, Inés Melchor no tuvo necesidad de subir al podio para recibir su presea dorada. No lució short ni zapatillas. Tampoco tuvo que sudar para llegar a la meta. En esta ocasión, lució hermosa con su vestido de novia para ganar una de sus mejores carreras.