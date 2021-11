Un menor de 16 años muerto, cuatro viviendas inhabitables y otras 50 con daños, fue el resultado que dejó una explosión de gran magnitud dentro de un taller pirotécnico clandestino en el sector Ocopilla, en la ciudad de Huancayo, región Junín.

La brutal detonación provocó que la vivienda - de dos pisos y material noble - termine en escombros, en la intersección de las calles Húsares de Junín y Miller. Otros tres inmuebles aledaños resultaron inhabitables tras la explosión.

Según información del Serenazgo de Huancayo, aparte del fallecido, otras dos personas de 46 y 17 años quedaron heridas con cortes en el rostro, brazos y manos. Ambas fueron atendidas por el personal del SAMU.

Investigaciones preliminares señalan que dentro del inmueble donde ocurrió la detonación, al parecer, funcionaba un taller y almacén de artefactos pirotécnicos. Aún no se determina qué provocó el estallido.

Vecinos señalaron a los ediles que existen más talleres clandestinos de pirotecnia en otras viviendas de la jurisdicción; además, pidieron intervención inmediata de las autoridades.

“Pedimos una investigación para ubicar estos talleres clandestinos camuflados; el radio de afectación es de 300 metros”, precisó el alcalde vecinal de Ocopilla, Zózimo Corilloclla.

Vivienda quedó inhabitable tras la explosión. (Foto: captura | Serenazgo de Huancayo)

Hallazgos

Tras el accidente, la Policía Nacional halló en una casa aledaña pólvora industrial, cartuchos, mechas y carrizos; dos personas fueron detenidas. Por su parte, Defensa Civil y la gerencia de Servicios Públicos de la comuna de Huancayo continúan evaluando los daños para brindar asistencia a las personas afectadas.

Los dueños de la vivienda que explosionó están como no habidos. “Con sinceridad nosotros no teníamos conocimiento neto de la existencia de estos almacenes por ende no podíamos verificar; nosotros instamos a la población que se sensibilice y que nos informe que existe este tipo de almacenes para nosotros poder actuar”, declaró frente a la prensa el jefe de Defensa Civil de la comuna huancaína, Carlos Mansilla Rodríguez.