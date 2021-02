Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huánuco apoyaron a la familia del joven Silvano Cántaro Tolentino (19), quien desapareció en Colombia y fue visto por última vez en un video donde dos extranjeros lo arrojan desde un puente; sin embargo, su paradero aún es desconocido y dos de sus hermanos viajaron hasta el país vecino en su búsqueda.

La comuna huanuqueña llegó hasta la vivienda de la familia Cántaro, ubicada en el asentamiento humano Aparicio Pomares, y trasladó varios víveres de primera necesidad para estas humildes personas.

Asimismo, el alcalde de Huánuco, José Luis Villavicencio, gestionó un apoyo económico para poder apoyar a la familia en la búsqueda del compatriota.

Feliciana Tolentino, madre de Silvano, también estuvo presente y solicitó el apoyo de todas las autoridades. “Quiero ver el cuerpo de mi hijo para estar tranquila... busquen en todos lados por favor”, expresó la afectada mujer.

BÚSQUEDA

Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que continúa la exhaustiva investigación para determinar el paradero de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino; además, se precisó que se mantiene contacto cercano, por vía telefónica, con la familia del muchacho.

Para intensificar la búsqueda, la familia ha proporcionado las fotografías más recientes del connacional desaparecido y una autorización para difundir sus imágenes en Colombia.

Los hermanos Elder y Janet Cántaro Tolentino han viajado hasta Medellín, para contribuir de cerca en las indagaciones sobre el paradero de su familiar.

DESAPARICIÓN Y VIDEO VIRAL

Tras la difusión de un video en el que se observa a un joven cuando es arrojado desde un puente, una mujer identificada como Janet Cántaro Tolentino indicó que se trataba de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino.

La mujer precisó que su hermano viajó a Colombia el pasado 25 de enero bajo engaños de un hombre llamado ´Andrés´ que es oriundo de ese país.

Días después, Janet perdió toda comunicación con su hermano. Frente a esta situación y al ver el video en redes sociales, la mujer llegó hasta la División de Criminalística de Huánuco para presentar una denuncia por la desaparición de Silvano.

ESTAFADO

Janet Cántaro detalló que su hermano viajó al país vecino para comprar ropa y hacer un negocio. “Fue con el motivo de traer mercadería, ropas. Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, declaró.

Desafortunadamente, según Janet, su familiar fue estafado por el colombiano, quien lo dejó sin sus pertenencias y sin dinero en un país que desconocía. “Hace una semana me llamó diciéndome que su amigo lo dejó solo en Medellín (Colombia), sin nada, sin sus cosas”, explicó la mujer.

Janet se comunicó por última vez con Silvano Oblitas el pasado 10 de febrero, cuando este la llamó desesperadamente para pedirle dinero porque se había quedado sin ningún sol en dicho país.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, finalizó.

