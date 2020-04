El hermano de la congresista Carmen Omonte Durand, de Alianza Para el Proceso (APP), amenazó a un mayor de la Policía Nacional con hacer que le den de baja por exigirle que retire su vehículo que estacionó en una zona rígida, en la ciudad de Huánuco.

Se trata de Pedro Alfredo Omonte Durand, quien estacionó su vehículo en la cuadra 8 del jirón Leoncio Prado, en Huánuco, pese a que se trata de una zona rígida. A los pocos minutos, se acercó un efectivo policial para pedirle que retire su vehículo o de lo contrario tendría que llamar a la grúa.

El hermano de la parlamentaria de manera airada sacó su teléfono celular y empezó hacer unas llamadas alegando en todo momento que él tenía permiso de la municipalidad provincial de Huánuco para estacionarse en ese lugar desde el año 2017.

“¿Quién es el más antiguo acá?”, preguntó el hermano de la congresista Carmen Omonte a los efectivos policiales.

De inmediato, el agente se identificó como el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), mayor PNP Pablo Farías, y de manera firme insistió en que se retire y le recordó que el viernes último le hizo la misma advertencia.

“Usted está cometiendo un abuso de autoridad, no quiero sacarlo de la policía. Yo me cuadro aquí desde el 2017 y no quiero que usted sea dado de baja (…) Ahora llamo al gerente general de la municipalidad de Huánuco para que hable con usted”, dijo Pedro Omonte al efectivo policial que ordenó traer una grúa.

En otro momento, el Alfredo Omonte habla con otra persona que, aparentemente, sería el gerente de la municipalidad de Huánuco, a quien le manifiesta que el efectivo el viernes habló mal de su hermana la parlamentaria, para luego dirigirse al agente y decirle: “usted va a perder su cargo”.

Alfredo Omonte, sostuvo que tienen un permiso exclusivo de parte del municipio provincial, para estacionarse a fuera de casa, debido a que su padre sufre de hipoglucemia, relato que sería utilizado como excusa para estacionarse en una vía que mayormente esta congestionada.

Finalmente, una grúa se llevó el vehículo del hermano de la congresista Carmen Omonte.

