Joven se quiso tomar un selfie en la playa, pero ola lo arrastró y familiares piden ayuda para encontrarlo |VIDEO |FOTOS

Desesperados. Así se encuentran los familiares de un joven que subió hasta una peña de la playa Tuquillo, en Huarmey , para tomarse un selfie, pero fue arrastrado por una ola la tarde de ayer y hasta el momento se encuentra desaparecido. Los bomberos han ayudado en la búsqueda alrededor de la playa, pero han solicitado a las autoridades apoyo con equipos de rescate en el mar con la finalidad de poder hallarlo.



El jefe de la compañía de bomberos de Huarmey, Jackson Cornins, relató que ayer junto a su personal intentaron rescatar a Israel Ruiz Acevedo, pero por la oscuridad de la noche y la falta de equipos, como un sodiac, no pudieron hallarlo pese a que a lo lejos se escuchaba sus desesperados gritos pidiendo ayuda.



Agregó que se sintió frustrado que por la falta de equipos y que la respuesta de las autoridades no haya sido inmediata. Además, refirió que hay una gran posibilidad que Israel ya no esté con vida.



“Hemos pedido ayuda a la policía, a Antamina, nosotros hemos salido a buscarlo con un bote de un pescador, pero no hemos podido hallarlo, por la marea alta, necesitamos que la policía, con un equipo de rescate, ayude a encontrarlo y poder entregarlo a sus familiares, necesitamos movilizar equipos, es probable que le haya dado hipotermia”, lamentó el oficial a Trome.

El padre del joven rogó, con la voz entrecortada, que por favor ayuden a encontrar a su hijo, aunque sabe que hay pocas posibilidades de hallarlo con vida. Asimismo, indicó que algunas autoridades locales le respondieron que no contaban con equipo de rescate y que amigos de su hijo contrataron un helicóptero para ayudar en la búsqueda.