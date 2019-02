Huarmey: Regidor utiliza a sereno para que le sostenga una sombrilla 

Un video difundido en las redes sociales muestra como el regidor Alberto Lira Cruz, de la Municipalidad Provincial de Huarmey, en Áncash, se aprovecha de su investidura para obligar a que dos trabajadores ediles le hagan sombra con una sombrilla y que encima le lleven una gaseosa a donde vaya. Su comportamiento motivó el rechazo de las personas en las redes.



Esta escena ocurrió en una playa de Huarmey, ante el inclemente sol al regidor no se le ocurrió mejor idea para su bienestar que un trabajador del área de serenazgo le cargue la sombrilla, mientras que otro trabajador del área de transportes iba detrás llevándole su gaseosa helada.



En su defensa el regidor sólo atinó a decir que no sea había dado cuenta que uno de los ediles le había hecho sombra para que su piel no se queme del sol.



Por su parte el alcalde de Huarmey, Elmer Dueñas, cuestionó este comportamiento y dijo que no se permitirá abusos de poder en su gestión.