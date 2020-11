Mediante un operativo encabezado por efectivos policiales del distrito de Subtanjalla en Ica se logró la intervención de dos adultos mayores, de 70 y 60 años de edad, por abusar sexualmente de una joven que padece de alteraciones mentales.

Así lo denunciaron los vecinos del sector de Tres Esquinas quienes dieron aviso a los policías y a personal de serenazgo logrando así detener a los ancianos.

Ica: detienen a ancianos por abusar de joven con alteraciones mentales (Video: Isabel Mesías)

Ellos fueron identificados como Pablo Castillo Palomino (79) y Juan Ormeño Paz (60) a quienes se les intervino por el presunto delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual en agravio de la joven con habilidades especiales.

Según indicó uno de los policías, cuando llegaron al lugar de los hechos se oyeron los gritos de la víctima de iniciales C. C. R. C. (30) quien se encontraba desnuda, víctima del abuso sexual por parte de Castillo, a quien se le detuvo en flagrancia de delito y fue puesto a disposición de la Fiscalia Penal Corporativo de Turno.

El General PNP Luis Pantoja Calvo, Jefe del Frente Policial de Ica, a través de una conferencia de prensa dio algunos detalles de como se produjo esta detención.

Esta acción, según informó, se realizó cuando la policía realizaba un operativo “Fortaleza 2020”, por lo que se acudió al sector Tres Esquinas sorprendiendo a los intervenidos en una vivienda rústica, donde Castillo abusaba de la joven quien se encontraba atada de manos y llorando; mientras que metros mas allá se hallaba Ormeño Paz, al parecer coautor del hecho y propietario de la vivienda.

