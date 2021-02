La empresa distribuidora de oxígeno medicinal Ovasur, ubicada en el kilómetro 231 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Túpac Amaru, provincia de Pisco (Ica), informó que ahora solo recargarán 60 balones diarios con este vital elemento. Esto debido a la alta demanda que tiene el producto por parte de las personas que llegan desde Lima, Huancavelica y Ayacucho.

Para evitar la recarga de oxígeno medicinal a presuntos revendedores, quienes se aprovechan de la situación, la empresa a partir de este lunes 22 de febrero, pedirán la receta médica del paciente, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y se registrará la placa del vehículo con el que llegaron las personas que solicitan este elemento, precisó RPP Noticias.

“Cuando están en la cola, anotamos la placa del vehículo, que tengan sus cilindros. Pedimos que tengan la receta médica y el DNI del paciente. Hay muchos que no tienen ni el nombre del paciente, no saben a qué hora llegan sus cilindros. Ellos son revendedores y no los anotamos”, comentó el encargado, quien prefirió no dar su nombre para el referido medio.

Como se recuerda, decenas de personas están viajando desde Lima, otras ciudades y regiones hacia Pisco, en Ica, para comprar oxígeno medicinal, recurso destinado para los pacientes con problemas respiratorios debido al COVID-19.

LARGAS COLAS

El día de ayer América Noticias reportó largas filas de vehículos que esperan para conseguir oxígeno medicinal. Hoy la situación es similar, ya que autos particulares y mototaxis permanecen en el lugar a la espera de ser atendidos por la empresa Ovasur.

Largas filas de vehículos (Foto: Carlos J. Mendoza)

La PNP ha identificado también la presencia de personas inescrupulosas, las cuales están revendiendo el balón de oxígeno a S/ 3,200 en los exteriores de la empresa, cuando el establecimiento cobra normalmente S/150 por recarga.

VIDEO RECOMENDADO

Nuevas restricciones en India tras un alza de contagios de COVID-19