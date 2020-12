Nacional







Ica: Manifestantes agricultores siguen bloqueando la Panamericana Sur y no dejan pasar a buses y camiones varados desde hace tres días | FOTOS Cientos de manifestantes que acatan el paro agrario siguen bloqueando la Panamericana Sur y no permiten el pase de cientos de vehículos varados desde hace tres días y cuyos pasajeros piden que se les traslade con urgencia hacia Lima, pues ya no pueden seguir en el lugar.