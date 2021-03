Una buena noticia se dio a conocer en el hospital regional de Ica, donde un médico que estuvo internado más de un mes luchando contra el coronavirus, pudo recibir al alta médica tras superar la enfermedad. Se trata de un galeno que trabajaba en la primera línea de batalla quien abandonó el nosocomio en compañía de su hija y en medio de aplausos de sus colegas y personal de salud.

Mediante un video publicado en las redes sociales del hospital regional, se aprecia al profesional de la salud recomendando a las personas seguir cuidándose de esta enfermedad.

“Sí se puede, simplemente hay que tener la perseverancia y no olvidar las medidas de bioseguridad. Es lo único, no hay otra cosa, no hay nada. Por favor, cuídense, no pasen lo que yo pasé”, manifestó el médico al salir del nosocomio.

En la puerta del hospital lo esperaba su hija quien se mostró emocionada al ver que su padre pudo recibir el alta médica y agradeció a todo el personal de salud que trabajó en la recuperación de su progenitor.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital regional, dijo sentirse contenta porque se logró la recuperación de su colega quien estuvo en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

“El paciente llego bastante delicado y tuvo que acceder a una cama de UCIN porque las camas UCI estaban llenas (…) Hubieron momentos difícil, su estancia ha sido mas de un mes, durante este mes el doctor adquirió infecciones intrahospitalarias, tuvo una serie de complicaciones y en algún momento pensamos que podríamos perderlo”, expresó.

