Trabajadores de empresas agroexportadoras de la región Ica bloquean la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 272, en en el sector conocido como barrio chino. Esta medida comenzó anoche y se retomó en la mañana de este jueves. Los manifestantes señalan que la protesta es contra la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en los centros de trabajo.

Según imágenes difundida en América TV, los manifestantes han colocado piedras y quemado llantas para impedir el tránsito de vehículos particulares, pesados y de transporte interprovincial, que se encuentran varados en la zona.

En declaraciones al noticiero algunos de ellos dijeron no creer en la existencia del coronavirus.

“Que no nos obliguen a vacunarnos porque aquí la mayoría de las empresa están pidiendo la segunda dosis para poder ingresar a laborar, y acá como la mayoría de la gente se ha informado que este virus no existe, no se quieren vacunar”, señaló una de las manifestantes.

El Ministerio de Salud dispuso que desde el pasado 10 de diciembre sea obligatorio mostrar el carné de vacunación con dos dosis para que las personas mayores de 18 años puedan ingresar a espacios cerrados como centros comerciales y bancos, así como centros de trabajo en actividad presencial con más de 10 personas.

En la víspera el gobierno determinó, de manera excepcional, un plazo de 30 días calendario para que aquellos trabajadores del sector privado que no cuenten con esquema completo de vacunación puedan realizar trabajo presencial.

Pese a ello, los manifestantes que bloquean la Panamericana Sur se niegan a vacunarse y aseguran que continuarán con la medida de lucha.

“Es la libertad de pensamiento, la Constitución lo dice en el artículo 2, hay libertad de pensamiento y expresión, y los trabajadores avalan eso. No quieren vacunarse, no se vacunan pues, no les puedes obligar, es algo que va en contra de su derecho, tampoco le pueden quitar su labor, su centro de trabajo”, señaló otro de los manifestantes.

El excongresista y médico Posemoscrowte Chagua Payano también llegó al lugar para instar a los trabajadores a rechazar la vacuna.

En la víspera el consejo directivo del Colegio Médico del Perú (CMP) informó que abrirán una denuncia de oficio contra Chagua Payano, por una posible infracción de varios artículos del Código de Ética y Deontología de la institución con respecto al uso de información falsa e incentivar otros procesos contra la actual vacunación.

Los trabajadores condicionan el desbloqueo de la vía a la firma de un compromiso de la empresas a no exigir la vacuna.

