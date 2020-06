Juliaca: exigen cadena perpetua para mototaxista que asesinó y quemó cadáver de enamorada

Unos pobladores protestaron con carteles en mano, exigiendo cadena perpetua para el mototaxista José Santos Chipana Condori (30), quien hace unos días confesó ante la Policía Nacional haber matado de un balazo en la cabeza a su enamorada y luego quemar su cadáver en un descampado de Juliaca.

La protesta ocurrió ayer por el asesinato de la joven Martha Sabina Callo Quispe (22), cuya madre, Lucía Quispe, indicó que no descansará hasta conseguir justicia. “Pido justicia y garantías para toda mi familia. Los parientes del asesino nos están amenazando”, refirió entre lágrimas la mujer.

CONFESIÓN

En la confesión que hizo el mototaxista, indicó que la víctima le confesó que estaba embarazada de otro hombre. Esto desencadeno una discusión entre ambos.

“Ella me respondió que si había estado con otros hombres que tenían plata y que yo no les llegaba ni a los zapatos. Luego me confesó que estaba embarazada, le pregunté si era mío, y me dijo que no”, declaró el sujeto

Chipana dijo a los agentes que tras confesarle quien era el verdadero padre del bebé, la mujer le pidió que él lo reconociera. “Me preguntó si la amaba, le dije que sí, en ese momento me dijo que entonces reconociera a su hijo. Le pregunté de quien era y me dijo de su amigo, luego volvimos a discutir y se paró desafiante frente a mí, yo estaba molesto y le di una cachetada”, relató.

“Ella también me dio una cachetada, quiso arañarme la cara y la agarré fuerte y di otra cachetada y cayó al piso quedando desmayada, pero se movía. Luego saqué mi arma de una gaveta de mi ropero presioné el arma a la altura de su oreja derecha y con mi otra mano le sujeté el cuello para que no se mueva porque estaba como queriendo levantarse y disparé”, agregó Chipana Condori.

PRISIÓN PREVENTIVA

El fiscal de turno pidió prisión preventiva de 9 meses en contra del asesino. La audiencia se realizó en horas de la tarde de ayer, donde el representante del Ministerio Público refirió que el individuo es confeso y narró cómo ocurrieron los hechos, por la que solicitó prisión mientras duren las investigaciones.