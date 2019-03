Alcalde de Huancayo promete ordenanza contra venezolanos: "Si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto"

El alcalde de Huancayo , Henry López, anunció que la municipalidad presentará una ordenanza contra ciudadanos venezolanos. A través de la cuenta de Facebook de la comuna de Junín , el burgomaestre ratificó su posición de malestar por la creciente presencia de extranjeros en la ciudad.

De acuerdo al comunicado, explica que frente a la “creciente y descontrolada” presencia de extranjeros, la misma que conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos, la autoridad edil ratificó su posición de decretar “Huancayo libre de venezolanos”.

“Incluso hace algunas semanas un joven que permanecía desaparecido, fue hallado muerto luego de haber acudido a una de esas discotecas que ya clausuramos [“Kimbara”], pero que tenía como vigilantes a varios extranjeros quienes podrían estar involucrados en su desaparición”, señala la publicación.

Por esta razón, la Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que “se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011 que en su artículo quinto establece ‘que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”.

No obstante, la ordenanza buscará que se llegue a un porcentaje superior al 80%.

“A mí me eligieron para poner en orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad, no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí, ni a nadie, más aún cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar, por eso me ratifico ‘Huancayo libre de venezolanos’”, aseveró el alcalde en su pronunciamiento.

En agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo expresó a través de un comunicado el rechazo rotundo hacia las manifestaciones de tipo xenófobo y exigió una política integral migratoria que respete los derechos humanos de los extranjeros, esto tras los últimos actos discriminatorios contras las personas de nacionalidad venezolana en nuestro país.

“Recordamos al Estado peruano la necesidad de adoptar medidas que permitan afirmar el principio de igualdad y no discriminación en nuestra sociedad. En el actual contexto de migración venezolana”, sentenciaron en aquella oportunidad ante la migración de los referidos ciudadanos extranjeros.