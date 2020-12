Un puente artesanal acabó destruido tras el desborde del río Yanamarca a causa de las intensas lluvias que se registran en la parte alta de la provincia de Jauja (Junín). Viviendas y sembríos de aproximadamente 80 familias también resultaron afectados.

Ocurrió ayer a las 20:00 horas, cuando el caudal del afluente que cruza el distrito de Acolla aumentó y provocó un embalse a la altura del puente Leoncio Prado. Minutos después, inundó los predios circundantes.

Se supo que este puente artesanal tenía más de 60 años de antigüedad, pero quedó destruido parcialmente ante la colmatación de desechos que arrastró el río.

Junín: Río se desborda, destruye puente de 60 años y afecta a 80 familias (Foto: difusión)

“Definitivamente el puente ya colapsó, ya no tiene refacción, ya no podemos reconstruir; es un puente que data de más de 60 años y no tiene una estructura técnica, lo hicieron nuestros abuelos con su criterio y conocimiento; la naturaleza lo ha sobrepasado y ya está prácticamente en desuso”, indicó el alcalde de Acolla, Iván Lavado Huatuco, para Andina.

Los lugares que resultaron más afectados fueron los barrios Champahuasi y La esperanza; además, varios animales murieron ahogados, debido a que en la mayoría de estos predios existen galpones de cuyes.

Las autoridades locales llegaron para evaluar los daños a fin de gestionar el apoyo de Defensa Civil. Los afectados demandan esencialmente alimentos, abrigo y maquinaria para encauzar el río Yanamarca.

VIDEO RECOMENDADO

Las piñatas más vendidas para despedir el 2020