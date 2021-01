El Ministerio Público borro una publicación de Twitter donde informaban que la necropsia del menor de 16 años, quien perdió la vida durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes agrarios en la provincia de Virú (La Libertad), determinó que no recibió ningún impacto de proyectil; sin embargo, esta versión fue desmentida por la madre de la víctima.

“Esta es una mentira de la Fiscalía ¿Cómo mi hijo va a morir sin ningún proyectil si yo lo he visto? Yo le levanté el polo y le dispararon en el pecho y salió por el otro lado. Estaba sangrando por la nariz y yo misma lo he visto. A mi hijo le dispararon y no es justo”, indicó para Exitosa Noticias, Marita Maribel de la Cruz, madre del fallecido adolescente de 16 años.

Además, hace unos instantes, la Fiscalía se pronunció nuevamente respecto al caso y confirmó que de acuerdo con las providencias fiscales las dos victimas de 16 y 20 años fallecieron producto de proyectil de arma de fuego.

Anteriormente la Fiscalía indicó que el menor de edad fallecido no presentaba ningún impacto de proyectil, a diferencia del otro ciudadano que sí tiene una herida en el muslo. Este última publicación fue eliminada.

Fiscalía indicó que el menor de edad fallecido no presentaba ningún impacto de proyectil (Foto: Captura de pantalla)

Como se recuerda, el pasado 30 de diciembre la menor victima identificada con las iniciales K.N.R.C., falleció en medio de los enfrentamientos entre los efectivos policiales y los trabajadores agrarios. Los protestantes agropecuarios bloquearon varios tramos de la Panamericana Norte en La Libertad, al no estar de acuerdo con la nueva ley agraria aprobada por el Congreso.

Ese mismo día sus familiares indicaron que el menor se encontraba pasando por la zona para para visitar a un pariente. “Mi sobrino fue un joven de 16 años, un chico humilde, lo balearon, le dieron un balazo en el corazón que salió por la espalda, el pasaba a ver a su familiar” señaló para RPP Lucila Cruz, tía de la víctima.

