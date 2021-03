Una señora de 75 años que presentaba un cuadro de sensación de falta de aire, acudió al hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud en La Libertad, en donde los especialistas le realizaron una tomografía y se sorprendieron al encontrarle un hueso de cuy alojado en la cavidad de la tráquea, este logró ser extirpado con éxito.

“Estaba almorzando y había preparado cuy con mote y trigo, me lo comí y me asfixiaba. Tenía este hueso en la tráquea, lo único que podían hacer los doctores era operarme y yo le dije que me operen. (…) todo dependía que me den el espacio, sino me llevaban a Lima. Se dio el día, un martes me operó mi doctora, con la voluntad de mi padre celestial me sacó el hueso y ahora estoy bien”, sostuvo la paciente María Vargas.

Procedimiento

La doctora Gisel Arroyo Sánchez, médico neumóloga del referido nosocomio, detalló que la operación se realizó con la ayuda de un equipo denominado fibrobroncoscopio flexible, aparato que sirvió para extraer el hueso de la tráquea de la paciente. Esta intervención duró aproximadamente hora y media, y fue bajo sedo analgesia; es decir, no necesitó estar entubada ni se realizó ningún corte.

“Lo que hemos hecho es la extracción de un cuerpo extraño que de manera accidental aspiró el hueso mientras comía y este se alejó en la tráquea. Posterior a ello, la paciente presentó una serie de síntomas y no se daba con el diagnóstico, luego fue derivada al hospital Lazarte, donde se le hizo una tomografía y se le encontró este hueso”, manifestó la médico.

Esta intervención fue un trabajo en conjunto con las especialidades de rehabilitación, neumología y anestesiología del hospital, añadió la galeno. Además, explicó que el aparato fue clave para retirar el hueso, debido a que es flexible y puede levantar y bajar una punta que está dirigida a una cámara que capta las partes en el interior del cuerpo y las traslada a una pantalla.

“(antes) Al paciente se le pone una anestesia local en la garganta para que el equipo ingrese por la boca y va por la vía respiratoria”, finalizó Arroyo Sánchez.

