Cientos de personas se expusieron a un posible contagio de COVID-19 al participar de una fiesta patronal realizada en el caserío de Tayanga, en el distrito de Marcabal, en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.

El evento se celebró la noche del último sábado y los asistentes no cumplían con las medidas de bioseguridad y no respetaban el distanciamiento social. En varios casos, los ciudadanos no portaban su mascarilla, que es de uso obligatorio.

En un video difundido en redes sociales se observa que las celebraciones contaron con una banda de músicos, mientras las personas bebían cerveza y bailaban sin temor a contraer el nuevo coronavirus.

Es preciso indicar que, a la fecha, la provincia liberteña de Sánchez Carrión reporta 4,816 contagios y 73 fallecidos. Además, que la variante brasileña también ya se encuentra presente.

