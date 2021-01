Familiares de los dos fallecidos que dejó los enfrentamientos del paro agrario en Virú (La Libertad) el pasado miércoles, velaron sus restos el 1 de enero y aprovecharon para exigir justicia por todo lo ocurrido. “Mi hijo ha estado reclamando sus derechos para que trabaje”, indicó la madre de una de las víctimas para RPP.

Los restos del menor de 16 años de iniciales K.R.D., fueron velados en la calle la República de Colombia, en San José (Virú), según informó dicho medio. Además, el padre de la víctima mostró su indignación por el pronunciamiento del Ministerio Público, quienes indicaron que el deceso del menor no fue producto de un impacto de proyectil de arma de fuego, luego se rectificaron.

“Ya iban a salir (la Fiscalía) que mi hijo ‘no ha muerto con impacto de bala’, o ‘que ha muerto de un infarto’. ¿Por qué hacen eso? No entiendo. ¿Por qué querían hacerme daño? Si a mi hijo lo mataron. Y en la necropsia ha salido por un impacto de calibre 12”, manifestó el afectado padre para RPP.

Por otro lado, el velorio del trabajador agrario Reynaldo Reyes Ulloa, lo realizaron en el centro poblado de San José (Virú). Su madre Santos Ulloa, precisó que llegará hasta el final de las investigaciones para que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Mi hijo ha estado reclamando sus derechos para que trabaje, para que me mantenga. El único hijo que me ha estado manteniendo. Y no puede ser que me lo maten a mi hijito. Quiero que me apoyen las autoridades”, exclamó.

MINISTERIO PÚBLICO SOBRE VÍCTIMAS

Inicialmente la Fiscalía publicó a través de Twitter, que el menor de edad fallecido no presentaba ningún impacto de proyectil de arma de fuego, a diferencia del otro ciudadano que sí tiene una herida en el muslo. Este última publicación fue eliminada.

Fiscalía indicó que el menor de edad fallecido no presentaba ningún impacto de proyectil

Posteriormente, la Fiscalía se rectificó y se pronunció nuevamente respecto al caso y confirmó que de acuerdo con las providencias fiscales las dos victimas de 16 y 20 años fallecieron producto de proyectil de arma de fuego.



Fiscal Provincial de Virú, William Salinas, confirma que de acuerdo con las providencias fiscales que las dos víctimas del paro agrario, el menor de 16 años y el adulto de 28, fallecieron como consecuencia de proyectil de arma de fuego.

Como se recuerda, el pasado 30 de diciembre los manifestantes agrarios volvieron a bloquear diversos tramos de la carretera Panamericana Norte en la provincia de Virú (La Libertad). Estos bloqueos provocaron una gran cantidad de congestión vehicular.

Por el control de la vía, los trabajadores agrarios y los efectivos policiales se enfrentaron a pedradas y estos últimos respondieron con bombas lacrimógenas. Lamentablemente dos estas dos personas de 16 y 20 años perdieron la vida.

Ese mismo día los familiares del menor indicaron que él se encontraba pasando por la zona para visitar a un pariente. “Mi sobrino fue un joven de 16 años, un chico humilde, lo balearon, le dieron un balazo en el corazón que salió por la espalda, el pasaba a ver a su familiar” señaló para RPP Lucila Cruz, tía de la víctima.

