La ola de asaltos no se detiene en la ciudad de Chiclayo de la región Lambayeque. En menos de cinco horas dos asaltos se registraron en la Ciudad de la Amistad perpetrados por ‘marcas’ que se apoderaron en total de 350 mil soles.

El primer asalto ocurrió alrededor de la 9 y 30 de la mañana en la cuadra 6 la avenida José Balta, a pocos metros de la agencia del BCP, dos sujetos despojaron a un cambista de dólares un morral con 300 mil soles.

Según información policial, el agraviado Bernando Torres Llempén (60) se encontraba como todos los días en dicha vía trabajando como cambista de dólares junto a otros compañeros. A ver a un cliente, cruzó la vía para darle alcance; sin embargo, en ese momento apareció un sujeto provisto de un arma de fuego y le arrebató su morral con el dinero y subió corriendo a una moto, donde lo esperaba su cómplice con el motor encendido.

Torres Llempén y otros colegas corrieron tras la moto, pero no pudieron alcanzar a los maleantes. Testigos manifestaron en el lugar se encontraba un efectivo policial del Grupo Terna, pero no pudo hacer nada porque su motocicleta no encendió.

SEGUNDO ASALTO

Por otro lado, en horas de la tarde de ayer una mujer que retiró la suma de 50 mil soles de una agencia bancaria del centro comercial Real Plaza de Chiclayo, fue seguida por dos sujetos en una motocicleta hasta su vivienda en la urbanización Los Pinos, donde fue asaltada.

Chiclayo: Mujer retiró 50 mil soles de agencia bancaria del centro comercial Real Plaza y fue seguida hasta su casa por dos 'marcas' en moto y la despojaron del dinero, (Video PNP)

Cámaras de seguridad grabaron los precisos instantes en que la mujer llega en una motocicleta acompañaba de otra persona, cuando se disponía a abrir la puerta de su vivienda es sorprendida por dos hampones que también estaban en una moto.

Provistos de armas de fuego la amenazan de muerte y la despojaron del dinero que llevaba en su cartera.

Ambos casos son investigados por personal del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri).

VIDEO RECOMENDADO

Melissa desmiente enemistad con Karla Tarazona. Video: Instagram