El soldado del Ejército, Rodnil Román Milian Gabriel, aclaró que nunca integró una banda de asaltantes y que su intervención realizada por agentes de la comisaría de José Leonardo Ortiz (Lambayeque) es producto de un error, pues no participó en el asalto a un mototaxista y el supuesto agraviado no lo reconoció.

“Debo señalar enfáticamente que es una afirmación completamente falsa. Mi persona jamás participó en el delito. Yo soy una persona que me dedico a estudiar y me encuentro realizando servicio en la Sétima Brigada de Infantería Cuartel Lambayeque y me he visto perjudicado dentro de la institución”, dijo. Milian

Asimismo, refirió que, en la declaración tomada en la Oficina de la Sección de Investigación de la PNP de Lambayeque, el agraviado no logró reconocerlo como una de las personas que le intentó robar su mototaxi el pasado 22 de octubre, y por ello lo dejaron en libertad.

“Quisiera dejar en claro que la publicación a manchado mi nombre y afectó mi honor y mi reputación”, sentenció el joven militar.

Según el acta policial, Milian Gabriel fue intervenido por agentes de la comisaría de José Leonardo Ortiz en un lugar distinto de donde ocurrió el intento de robo.

De acuerdo con el acta fiscal, Milian Gabriel fue puesto en libertad al no ser reconocido por el denunciante como una de las personas que intentó asalto cuando conducía su mototaxi, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en al provincia de Chiclayo. Asimismo, se precisa que Milian Gabriel no presenta antecedentes policiales ni penales.