Para la policía, William Díaz Callaca (33) asesinó a Juliana Vides Reyes (30), madre de su hijo, porque esta se negó a firmar un papel en blanco en el que simulaba haber recibido los ocho mil soles que el Juzgado de Familia de Ferreñafe (Lambayeque) le ordenó que pagara a favor de la mujer, en el proceso que le entabló por omisión a la asistencia familiar por su hijo William Junior Díaz Junior, de 6 años, quien también falleció. Ni siquiera reparó en que la madre de familia tenía cinco meses de embarazo.



El hombre estaba preocupado porque si no abonaba esa cantidad, la cárcel lo esperaba, según las nuevas leyes que protegen a los niños. Esta versión incluso fue revelada ayer por las amigas de Juliana, quienes laboran en el terminal Incatour, en la provincia de Ferreñafe, donde ella trabajaba como ayudante de cocina desde el año 2010, cuando llegó de su natal distrito de Incahuasi en busca de un futuro mejor.



Como la mamá de su hijo le dijo que no, entonces tramó cómo deshacerse de ambos para evitar el pago y la cárcel. “Aquí siempre le advertimos que no firme y que el padre de su hijo y del bebé que esperaba tenía que pagar la liquidación si no deseaba ir preso. El hombre siempre terminaba convenciéndola y así fue como, por segunda vez, la embarazó”, contó una amiga.

ATROPELLADOS

Añadió que Díaz Callaca siempre la acosaba y maltrataba, pero como Juliana no tenía familia y era muy humilde, nunca denunciaba los maltratos a pesar de los consejos de sus compañeras de trabajo. La tarde de ayer, el sospechoso participó en el recorrido de las zonas donde estuvo con su expareja y su hijo, antes que fueran encontrados sin vida, supuestamente atropellados por un vehículo en la vía Ferreñafe-Pítipo en Lambayeque.



Durante la diligencia entró en contradicciones. Por ejemplo, no supo explicar por qué en la combi que maneja haciendo transporte público había sangre. “Ello hace suponer que el crimen no ocurrió en la vía, sino en otro lugar y el sujeto trasladó a los cuerpos hasta la carretera, donde fueron encontrados, para simular un accidente de tránsito”, comentó un policía.



Los agentes también sospechan de la forma en que fallecieron madre e hijo, pues los cuerpos presentan cortes hechos con algún objeto contundente. Las pericias determinarán si esta hipótesis es cierta. También se han realizado pruebas de comparación de la sangre encontrada en la combi con la obtenida de los cuerpos de Juliana y su hijito en Lambayeque.



Ricardo Cevallos, titular de la Fiscalía Mixta de Ferreñafe, indicó que hay suficientes elementos que apuntan a señalar a Díaz Callaca como el responsable de los delitos de feminicidio y parricidio. Por ello, en las próximas horas pedirá la prisión preventiva. De ser hallado culpable, el hombre recibiría la cadena perpetua.

FEMINICIDIOS

La apacible provincia de Ferreñafe (Lambayeque), conocida como la ‘tierra de la doble fe’, se ha visto convulsionada por tres casos de feminicidios en este año. El 2 de mayo, Flor del Milagro Ríos (25), quien se encontraba embarazada, fue asesinada a golpes por su expareja Lynn Rojas Sánchez, porque no quiso interrumpir su embarazo. El sujeto está preso.



En tanto, el 12 de julio el mototaxista Rony Prada Clavo (31) asesinó a la madre de sus hijos, Dilma Suárez Clavo (32), ahorcándola con una soguilla en su vivienda de la calle Pacífico, manzana A, lote 12, de la Unidad Vecinal San Jorge. Fue tras hallarla enviando un mensaje por celular. Prado Clavo también fue recluido en el penal de Chiclayo.



El último caso sucedió la noche del martes con Juliana Vides Reyes (30), con cinco meses de gestación, a quien su expareja William Díaz Callaca (33) la habría asesinado junto a su hijo de 6 años para no pagar una pensión de ocho mil soles. El Centro de Emergencia de la Mujer de Ferreñafe dijo que las denuncias por violencia contra la mujer se elevaron en 20 % respecto al año 2017.