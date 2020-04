Lambayeque es una de las regiones donde la pandemia del coronavirus se ha descontrolado que tiene 1814 casos confirmados y 172 fallecidos. La realidad de la falta de atención para los pacientes la reveló esta mañana el doctor Rodolfo Cruz, jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque del Ministerio de Salud, al afirmar, con un grito desesperado: “No tenemos gente, no tenemos gente (personal de salud). Tenemos 60 camas con puntos de oxígeno pero no tenemos personal para que atienda a los pacientes”.

Este dramático testimonio de la realidad que se vive en el referido nosocomio, el más grande y el más importante de esta región, la hizo durante una entrevista en RPP con el doctor Elmer Huerta.

El doctor Cruz explicó que “tenemos en estos momentos habilitado, en Emergencia, capacidad para unos sesenta pacientes, considerando que de estos unos 4 o 5 no podrían tener acceso al oxígeno porque no tenemos más puntos disponibles en esa área. Aparte tenemos en el cuarto piso, que es el área de cirugía, completamente lleno con un promedio 40 camas, todas con punto de oxígeno y todas ocupadas con pacientes de Covid-19”.

Lo más triste y lo más real fue cuando afirmó que existen 60 camas para atender a los pacientes de coronavirus pero que no pueden ser utilizadas debido a la falta de personal preparado para atender a los pacientes. “Tenemos 60 camas libres en el tercer piso. Todas y cada uno con punto de oxigeno pero no las podemos utilizar porque no tenemos gente, no tenemos gente (personal de salud)”, exclamó casi al borde del llanto y de impotencia frente a la realidad que se vive.

Con estas declaraciones, el doctor Rodolfo Cruz rechazó que se nieguen a atender a las personas enfermas y por lo contrario brindó su actual estado de salud y que pese al alto riesgo que expone su salud y su vida él está al frente desde el primer día que se confirmó la llegada del COVID-19 en nuestro país.

El galeno, de 55 años, tiene antecedentes de un tumor en el pulmón desde el año 2013. Además ha sido diagnosticado con la enfermedad pulmonar obstructiva afónica y pesa 119 kilos. “Sigo atendiendo, no me importa, que Dios me perdone, no me importa lo que pase con mi vida, que Dios me cuide. Sigo atendiendo. Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas por favor, por el amor de Dios, por qué mentir. No tenemos gente, no tenemos gente, no tenemos gente”, manifestó.

El doctor Cruz le pidió al ministro de Salud, Víctor Zamora, “que se pasee por los hospitales, ellos tienen la capacidad para poder viajar en un vuelo, que venga a los hospitales, las puertas están abiertas. También los periodistas pueden venir a los hospitales para que vean la realidad”.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, que están en los pasillos, señaló que hay 26 y que lamentablemente están a unos 15 metros de los pacientes, pero que no hay otro lugar donde colocarlos. Que las familias no pueden retirar a sus muertos por falta de dinero, que en los cementerios les están pidiendo pagos adelantados. El doctor Cruz sugirió la necesidad de crear fosas comunes frente a este problema para los sepelios.

Cabe precisar, que la Dirección Regional de Salud de Lambayeque, la noche del martes, lanzó una convocatoria en la que se solicita 19 médicos cirujanos, 10 licenciadas en enfermería, 10 técnicos en enfermería, 5 biólogos, 5 tecnólogos médicos, para atender en la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19. Los aspirantes pueden ser peruanos o extranjeros.