Lambayeque: Sujeto asesinó a puñaladas a su pareja y luego se suicidó tomando veneneno en un hostal

Un nuevo caso de feminicidio y posterior suicidio estremeció la ciudad de Lambayeque, luego que un joven apuñalara a su pareja y él se quitará la vida tomando veneno.



Según fuentes de homicidios de la Divincri, la doble muerte ocurrió en una habitación del hostal Prinss, ubicado en el Jirón Mariano Melgar 198, en Lambayeque, hasta donde llegó Norbil Álvarez Bautista, natural del distrito cajamarquino de Llama, acompañado de Roxana Flores y se hospedaron en la habitación 33 de dicho alojamiento.



Ambos ingresaron el sábado a las 9:15 de la mañana, luego el joven salió a comprar menú a la hora del almuerzo y no se les volvió a ver.



La versión de los dueños del establecimiento es que al no ver que salían de la habitación, sintieron un fuerte olor cerca de las 10:30 de la noche del domingo. El encargado llamó a la puerta y al no tener respuesta rompió un vidrio y encontró los cadáveres.



La joven fue hallada boca abajo y en un charco de sangre que habían dejado las cerca de 13 cuchilladas que le asestó su pareja, mientras que el cuerpo del asesino estaba sobre la cama de la habitación.



Ante este hecho los encargados del hostal dieron aviso de inmediato a la Policía quienes llegaron al lugar a constatar el homicidio y el suicidio, dando aviso posteriormente a la fiscal Carmen Rosa Romero Bracamonte, de la Primera Fiscalía Penal de Lambayeque que dispuso el internamiento de los dos cadáveres en la morgue de la ciudad.