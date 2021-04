Al mismo estilo de ‘Los Rápidos y Furiosos’, un ciudadano extranjero de 19 años, apodado ‘Trujillanito’, fugaba a toda velocidad a bordo de un mototaxi, tras robarle las pertenencias a una jovencita, pero fue cercado y terminó detenido por una brigada de policías de la comisaría de Túcume, en Lambayeque.

La agraviada de 22 años contó que el venezolano José Andrés Aranguren Carmona (19) se desplazaba en un mototaxi y la interceptó a las 3:15 de la tarde en la cuadra 4 de la avenida Federico Villareal. “El sujeto se bajó del mototaxi y me amenazó con un pedazo de vidrio roto. Me daño en brazo derecho y me jaló la cartera, que contenía cerca de mil soles, celular y documentos. Luego fugó a toda velocidad en el mismo mototaxi”, sostuvo la joven.

Ella avisó a los policías de la comisaría de Túcume del asalto y los policías, al mando capitán PNP Iván Sandoval, comisario de la delegación de Túcume, salieron a buscar al asaltante. Ubicaron al sujeto que huía en el mototaxi rumbo al caserío La Pintada, con dirección al distrito de Illimo y le dieron la orden de detenerse.

El sujeto lejos de obedecer la orden de las autoridades policiales, inició una tenaz persecución hasta que fue cercado y atrapado en el distrito de Illimo. Dijo llamarse José Andrés Aranguren Carmona (19), ‘Trujillanito’, quien refirió que radica en Lima y estaba de paso por el distrito norteño de Túcume.

En el vehículo menor de placa 5820-EA se halló la cartera de la agraviada. Los policías condujeron al presunto delincuente venezolano a la comisaría del sector, donde la afectada, lo reconoció plenamente e identificó el mototaxi empleado en el asalto.

‘Trujillanito’, llamado así porque es de la ciudad de Trujillo, en Venezuela, fue trasladado a la fiscalía por el delito de robo agravado.





Agentes de la Policía Judicial detuvieron tras un paciente trabajo de seguimiento y vigilancia a un sujeto que era buscado por la justicia para cumplir una sentencia por el delito de extorsión agravada. La intervención se realizó en el distrito de la Victoria de la provincia de Chiclayo, en Lambayeque.

Se trata de Carlos Alberto Chávez Vásquez (47) “Carloncho”, quien fue sentenciado a 11 años y 3 meses de cárcel por el delito de extorsión agravada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, luego que un trasportista de la ruta Chepén-Chiclayo, lo denunciara por el cobro de cupos.

Al momento de su detención intentó hacer creer que desconocía el mandato de detención en su contra, pero cuando los agentes le enseñaron la documentación, no tuvo otra opción que aceptar su responsabilidad. De inmediato, fue enmarrocado y trasladado a la sede de la Policía Judicial para luego ser recluido en el penal de Chiclayo





