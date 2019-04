La Libertad: Delincuentes con pistolas asaltan a 50 pasajeros en bus | FOTOS

Momentos de terror vivieron 50 pasajeros del bus ‘Emtrafesa’, tras ser asaltados por ocho delincuentes que interceptaron el ómnibus en la carretera Panamericana Norte en La Libertad. Los maleantes golpearon a varios pasajeros y al chofer del bus, a este último por hacer una maniobra temeraria para evitar que los hampones abordaran el vehículo.



El atraco ocurrió la madrugada de ayer, cuando el bus de la empresa ‘Emtrafesa’ se dirigía de Piura hacia Lima, pero al llegar cerca al complejo turístico ‘Gemma’, en el distrito de Guadalupito (Virú), en La Libertad, dos autos le cerraron el paso. El chofer del bus intentó evitar que aborden el vehículo haciendo una maniobra temeraria, pero no avanzó mucho, pues la vía estaba obstaculizada con piedras y troncos.



ROBARON HASTA ROPA

Una vez arriba, los delincuentes golpearon al conductor rompiéndole la ceja para luego amenazar a los pasajeros con matarlos si no colaboraban. “Subieron ocho delincuentes, nos apuntaban a la cabeza y gritaban ‘el que no tiene celular, se muere. El que no tiene plata, se muere’, pensamos lo peor, no les importó nada. Nos golpearon con la cacha del arma”, refirió una pasajera.



Durante 45 minutos los delincuentes desvalijaron a los viajeros quitándoles dinero, joyas y hasta parte de la ropa que llevaban puesto. La policía llegó 15 minutos después que los maleantes escaparon. Los pasajeros y el conductor denunciaron el atraco en la comisaría de Guadalupito.