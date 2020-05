Mantener la distancia en esta época de pandemia por el COVID-19 es importante para evitar contagios y propagación de la mortal, enfermedad. Entre los múltiples cambios a los que tenemos que adaptarnos es el financiero y los bancos digitales o neo bancos son una opción.

B89 es un banco 100% digital que opera en nuestro país y lo hará a través de una aplicación.

“Somos un startup fintech que busca hacerle frente al status quo de la mano con la tecnología. Venimos a brindarte una experiencia financiera más transparente, justa, segura y sostenible 100% digital”, sostuvo Amparo Narvarte, cofundadora de este banco digital.

Explicó que primer producto de B89 será una tarjeta virtual y física Visa para realizar compras en millones de establecimientos en Perú y el mundo. Con soluciones disruptivas para evitar el fraude y cuidar a nuestros clientes.

Asimismo, indicó que en B89 la adquisición del producto y las operaciones serán 100% digitales a través del app (aplicación). “Pero ser digitales no solo tiene que ver con no tener oficinas físicas, sino de la filosofía que viene con ello: pensar de manera sostenible, atacando la desigualdad social y cuidando el medio ambiente. Estas causas, que no son propias del sistema financiero, son pilares del negocio de B89”, precisó.

Agregó que los valores con los que se maneja este nuevo modelo de banca les permiten mantenerse transparentes y alejados de la letra chica. “Creemos en el valor de hacer sinergias, por ello co-creamos con nuestros clientes. Y seguimos la filosofía de capitalismo consciente como nuestra brújula para tomar decisiones. Es nuestra manera de avanzar hacia un mundo más justo y dejar un impacto positivo en la sociedad, somos un negocio con propósito” acotó Narvarte.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo suelta palabrota contra Gian Piero Díaz cuando tiene micro apagado (TROME)